國軍仍未受邀環太平洋軍演　國防部：爭取以觀察員身份觀摩

▲2018年環太平洋軍演。（圖／路透社）



記者林銘翰／台北報導

由美軍主導的「環太平洋軍演」將在8月17日登場，而我軍是否受邀參與演訓也成為討論。對此，國防部發言人史順文11日表示，目前並未接獲相關的訊息，未來將以循序漸進的方式，爭取以觀察員身份參與觀摩聯合計畫作為與人道救援等重點科目。

美國聯邦參議院日前以86比14通過「2021財政年度國防授權法」（S 4049），國會意見建議美軍需具備拒絕中國迅速控制台灣以造成既成事實的能力，並建議邀請台灣參與環太平洋軍演。

由於近年來環太平洋軍演，參與國家數已超過20國，而中國大陸於2018年與2020年皆未受邀參演，因此各界也開始關注台灣是否能參與此重大跨國演習。

對此，史順文11日表示，目前並未接獲相關的訊息，不過未來在有助區域穩定和平、確保國家利益，以及符合軍事戰略及整體防衛構想前提下，將審慎評估以循序漸進的方式，爭取以觀察員身份參與觀摩聯合計畫作為與人道救援等重點科目。

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