時代力量爆「支持度慘剩1.5％」　他揭最新民調：何時才能止血？

▲王浩宇（右）連日來發文猛酸黃國昌、時代力量，引發網友關注。（組合圖／ETtoday資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

時代力量前黨主席徐永明涉貪，重創政黨形象，即便本人宣布退黨，試圖止血，仍引發退黨潮。對此，民進黨桃園市議員王浩宇進一步爆料，時力的政黨支持度只剩下1.5％，引發網友熱議。

時力深受國會集體涉賄案衝擊，王浩宇6日在臉書狠酸，「國運昌隆黨」的政黨支持度民調前幾天還有5%，「現在只剩下1.5％，什麼時候才能止血呢？」儘管他未透露數據從何而來，但貼文一出，立刻引起熱烈討論。

▲▼王浩宇爆料，時代力量政黨支持度只剩1.5％。（圖／翻攝自臉書／王浩宇）

王浩宇表示，黃國昌臉書連續5天沒有發文，非常難得，如果這次出事的只有國民黨或民進黨，一定會一發再發、開直播不斷咆哮，「嚴以律人、寬以待己，黃國昌所謂的正義、未審先判的咆哮，只針對他的敵人，這是真正的正義嗎？」

許多網友紛紛留言，「我倒覺得一定有什麼貓膩」、「戰神遇到自己就輸了」、「0%就止血了」、「流血流到這種程度..應該OHCA了」，但也有人認為，「數據哪來的？樓上的網友真好操弄」、「嚴以律己，寬以待人，我覺得王議員也挺適用這句的」。

徐永明疑似涉貪後，黃國昌一直處於沉默，這已經不是王浩宇第一次發文揶揄。如今伴隨案情持續推進，台北市議員黃郁芬、林穎孟相繼退出時力。時力立院黨團總召邱顯智7日坦言，挽留無效，2人確定退黨。

▲時代力量立院黨團總召邱顯智。（圖／記者屠惠剛攝）

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