獨／很囂張！白手套郭克銘行賄手法曝...提整袋現金進立院辦公室

▲白手套郭克銘涉嫌送現金到立法院辦公大樓行賄立委。（資料照／記者游宗樺攝）

記者劉昌松／台北報導

立委爆發集體收賄弊案，檢調長時間蒐證，發現前太流公司董事長李恆隆、殯葬業者各自為了私人利益，涉嫌行賄蘇震清等6名現、前任立委，但其中有部分金流出現斷點，經行動蒐證驚覺，居間穿針引線的白手套郭克銘，疑因熟悉立院環境，認為「最危險的地方最安全」，竟直接約在立院辦公大樓交付賄款。

檢調偵辦立委集體收賄案，關鍵人物是經營「是知管理顧問公司」的政治公關郭克銘，曾擔任潘孟安立委時期的助理，也在蘇震清辦公室掛名顧問主任，甚至曾代表蘇震清，為SOGO百貨經營權相關法令問題公開發言，對立委生態以及國會殿堂相關辦公大樓環境相當熟稔。

▲立委趙正宇的家中被搜出920萬元疑似賄款，已遭法院裁定羈押禁見。（資料照／記者黃彥傑攝）

辦案人員監控發現，郭除了接受前太流公司董事長李恆隆請託，向立委蘇震清、廖國棟、陳超明及時力黨主席徐永明等人，遊說修法、舉辦公聽會，協助李爭取SOGO百貨經營權，近年也疑似受寶塚生命紀念園負責人陳明瀚、展雲蓬萊陵園負責人鍾克信的委託，行賄立委趙正宇，為私有山坡地使用問題，施壓陽明山公園管理處。

不過這起行收賄案中，除了掌握相關匯款、票據流向外，部分現金交付方式始終成謎，直到6月間，辦案人員行動蒐證發現，郭疑似收到殯葬業者付款指示後，帶著一袋疑似裝滿現金的袋子，直接進入立法院辦公大樓，檢調掌握相關事證，在7月31日發動搜索，果然在立委趙正宇住處，找到920萬元的疑似收賄贓款，雖趙否認不法，但仍遭法院裁定羈押禁見。

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