「口罩國家隊」2軍人內鬼偷6000片口罩！　最重恐判無期徒刑

▲李姓中校（左）、張姓上士（右）涉偷6000片醫療口罩，最重恐怕得面臨無期徒刑。（圖／記者劉昌松攝、記者游宗樺攝）

記者陳羿妏／台北報導

因應新冠肺炎疫情，國軍為此派出大批官兵組成「口罩國家隊」前往口罩工廠支援，然而任職台北市後備指揮部的李姓中校、張姓上士卻利用職務之便，陸續偷走1箱6000片的醫療口罩。對此，今（11日）北檢依《貪污治罪條例》對2人聲請羈押、禁見，而根據法條，2人最重可處無期徒刑。

據悉，李姓中校今年2月間被派至新北市一間口罩生產工廠，主要負責督導重要的醫療口罩生產，然而卻爆出，他與其他單位的張姓上士聯手偷走民眾急需的醫療口罩；整起事件曝光後，軍方暫且先將李姓中校調往苗栗，以便協助檢調單位釐清實際被偷的口罩數量及去向。

對此，北檢昨（10日）發動搜索約談，李、張2人訊後遭認定涉案情節重大，且有串滅證之虞，今（11日）凌晨對2人聲請羈押、禁見，而由於案發當時，全台口罩產線已被政府徵用，李、張2人的行為已涉犯《貪污治罪條例》第4條第1項「竊取或侵占公用或公有器材、財物者」，最輕可處10年有期徒刑，最重則將面臨無期徒刑。

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