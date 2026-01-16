台承諾對美投資5000億？　王定宇駁斥：信保基金≠直接投資

▲台日韓關稅與投資比較。點圖放大。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）

實習記者石嘉豪／台北報導

台灣對美關稅今（16日）正式拍板，將調降至15％，且不疊加，同時，政府允諾由企業自主投資2500億元，以及2500億元的信保基金，然而，遭外界解讀為對美投資近5000億。對此，民進黨立委王定宇說明，「信保基金」是企業有投資計畫後，政府再針對投資計畫，協助企業做背書與利息補貼，投資資金並不是政府出的，補貼則是金融評估風險後放貸的，換言之，政府是被動協助的概念，主動權在民間。

王定宇表示，台灣取得對美逆超國中，最優惠的談判結果，藍白陣營因為無法面對台灣的成功，今天只好拼命狂洗「投資5000億美元」換來的成果，但真相是，台灣只承諾直接投資2500億美元。

王定宇直言，「真相」是打臉藍白、網路代操公司造謠的最佳方式，直接投資的2500億中，包含台積電的1650億，這是以台灣現在產業的規劃，企業的對美投資，更是台灣的全球佈局的一環。

最後，王定宇說明，另外一個2500億是信保基金，這是企業有投資計畫後，政府再針對投資計畫，協助企業做背書與利息補貼，投資資金並不是政府出的，補貼則是金融評估風險後放貸的，換言之，政府是被動協助的概念，主動權在民間。