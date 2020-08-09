涉貪立委趙正宇遭押回看守所　父親節在籠內吃3菜1湯

記者陳豐德／台北報導

台北地檢署偵辦立委涉賄案，聲押無黨籍立委趙正宇等10人，趙正宇則以100萬元交保，北檢提出抗告後高院發回更裁，北院8日重開羈押庭，裁定趙正宇羈押，父親節當天下午他被關進台北看守所，吃了3菜1湯的豐盛晚餐後，一早又將「時蔬絞肉粥加薑片」給吃光光，顯見情緒穩定。

趙正宇8日下午進入北所後，相對於在拘留室情緒失控的陳超明，他晚餐先是吃了沙茶豬肉片、玉米絞肉、蝦米高麗菜、金針排骨湯等，表現的跟前幾天剛入所一樣，正常無異。

北院表示，趙正宇涉犯上開重罪，常伴隨高度湮滅、偽造、變造證據或勾共犯或證人之可能性，又貪污案件具高度隱蔽性，共犯及相關證人之陳述影響偵查成敗甚鉅，且共犯間本有互為維護、相互勾串之高度誘因，本件被告就其家中遭扣之高額現金無法清楚陳述來源，復對照其辦公室主任林家騏關於收受款項部分供述不一，均與常情不符，無法排除林因職務或其他利害關係而袒護趙之可能。

綜上考量，北院認為趙正宇所涉犯罪危害國家法治秩序甚鉅，審酌目前偵辦進度、犯罪規模、參與人數、犯罪金額、以及本案情節，經斟酌比例原則，認為具保或限制住居手段無法防免趙正宇逃亡、或串供、滅證之可能，故無法替代羈押處分，且為避免趙藉由與他人接見、通信機會勾串，並有禁見之必要，因此裁定趙羈押，並禁見接見、通信。

▼趙正宇上囚車。（圖／記者宋良義攝）

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