台美關稅拍板15％　同框盧秀燕！賴清德親揭「4大目標」

記者白珈陽／台中報導

台美關稅定案！總統賴清德上午出席2026臺中百工百業博覽會開幕典禮，與台中市長盧秀燕同框，並對台美關稅發表5分鐘談話，開頭即稱「今天擬定了好消息」，露出滿意笑容。

▲賴清德出席「2026臺中百工百業博覽會開幕典禮」。（圖／民眾提供）



賴清德表示，這次談判我方承諾政府將協助台灣企業出資投資每年2500億美元，台灣政府將運用信用保證支持台灣金融機構授信台灣企業赴美投資額度2500億美元。「我們因此得到4個目標」。

第一個是對等關稅降為15%，同時不疊加。賴清德指出，這個條件是美國主要的貿易逆差國，包括日本、美國跟歐盟相同的待遇。過去日本跟韓國對美國簽訂有自由貿易協定或對自由貿易協定，日本跟韓國的商品銷往美國相對是對台灣的商品銷往美國是有競爭優勢的。但是現在大家全部都拉平，提供了台灣傳統產業銷往美國一個好的機會。

第二個，232關稅的部分，我國政府是全球第一個爭取到美國同意後續赴美投資的企業，在半導體或半導體衍生性商品可以在一定額度內免稅，額度外可以得到最優惠的稅率。其他適用232條款的一些商品，包括木材、家具、汽車零組件或是太空產業的零件等，也可以獲得最優惠的稅率。

第三個目標是台灣模式得到美國的支持，後續美國會協助台灣在土地取得、水電基礎設施來協助台灣政府，讓台灣的赴美投資的企業能夠形成群聚。這樣有助於台灣的企業跟美國的企業在研發設計還有在廣大的市場上合作，讓台灣的產業可以進一步的融入美國的經濟結構當中。

第四個目標，是不僅有台灣國家隊投資美國，美國也同意有美國國家隊投資台灣。那投資的對象包括半導體、人工智慧、國防產業、安控產業、四世代的通訊產業，還有生物醫療科技產業、世世代的通訊產業，還有生物、醫療各級產業等等。換句話說，未來台灣跟美國的經貿合作會更緊密，台灣跟美國的經濟可以同步創造雙贏來發展。