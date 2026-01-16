　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台美關稅拍板15％　同框盧秀燕！賴清德親揭「4大目標」

記者白珈陽／台中報導

台美關稅定案！總統賴清德上午出席2026臺中百工百業博覽會開幕典禮，與台中市長盧秀燕同框，並對台美關稅發表5分鐘談話，開頭即稱「今天擬定了好消息」，露出滿意笑容。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲賴清德出席「2026臺中百工百業博覽會開幕典禮」。（圖／民眾提供）

賴清德表示，這次談判我方承諾政府將協助台灣企業出資投資每年2500億美元，台灣政府將運用信用保證支持台灣金融機構授信台灣企業赴美投資額度2500億美元。「我們因此得到4個目標」。

第一個是對等關稅降為15%，同時不疊加。賴清德指出，這個條件是美國主要的貿易逆差國，包括日本、美國跟歐盟相同的待遇。過去日本跟韓國對美國簽訂有自由貿易協定或對自由貿易協定，日本跟韓國的商品銷往美國相對是對台灣的商品銷往美國是有競爭優勢的。但是現在大家全部都拉平，提供了台灣傳統產業銷往美國一個好的機會。

第二個，232關稅的部分，我國政府是全球第一個爭取到美國同意後續赴美投資的企業，在半導體或半導體衍生性商品可以在一定額度內免稅，額度外可以得到最優惠的稅率。其他適用232條款的一些商品，包括木材、家具、汽車零組件或是太空產業的零件等，也可以獲得最優惠的稅率。

第三個目標是台灣模式得到美國的支持，後續美國會協助台灣在土地取得、水電基礎設施來協助台灣政府，讓台灣的赴美投資的企業能夠形成群聚。這樣有助於台灣的企業跟美國的企業在研發設計還有在廣大的市場上合作，讓台灣的產業可以進一步的融入美國的經濟結構當中。

第四個目標，是不僅有台灣國家隊投資美國，美國也同意有美國國家隊投資台灣。那投資的對象包括半導體、人工智慧、國防產業、安控產業、四世代的通訊產業，還有生物醫療科技產業、世世代的通訊產業，還有生物、醫療各級產業等等。換句話說，未來台灣跟美國的經貿合作會更緊密，台灣跟美國的經濟可以同步創造雙贏來發展。

01/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 2 2179 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下周氣溫再暴跌　最凍探10度
法官遭免職！改當律師又出事了
國中生闖同學家尋仇！開槍還持刀追砍　他磕頭道歉求饒
30歲年輕議員登記參選市長！　「決定承擔大局」

相關新聞

台美關稅15%　他一看細項讚「條件優於日韓」

台美關稅15%　他一看細項讚「條件優於日韓」

各界關注的台美關稅議題，在美國時間15日揭牌，台灣取得與日韓等主要競爭對手齊平的「對等關稅15%不疊加」，此外，還談妥了半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇，我國政府則承諾2500億企業自主投資。對此，「M觀點」創辦人Miula（洪岳農）驚呼，這個條件比日韓都還要好。

民眾黨談關稅：反對無底線掏空台灣　為了讓川普滿意還要退讓多少

民眾黨談關稅：反對無底線掏空台灣　為了讓川普滿意還要退讓多少

邱毅轟：半導體產業40%移往美國　關稅談出這種窮台結果有臉面對？

邱毅轟：半導體產業40%移往美國　關稅談出這種窮台結果有臉面對？

台美關稅拍板　經長：產業界反映比想像中更好

台美關稅拍板　經長：產業界反映比想像中更好

豪宅得主接盧秀燕電話秒懂中獎　冷靜反應成亮點

豪宅得主接盧秀燕電話秒懂中獎　冷靜反應成亮點

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

