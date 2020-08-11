搶不到中衛沒關係！「口罩懶人包」各通路整理一次看

▲近日又再度掀起口罩搶購潮。（圖／記者許宥孺攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

近日新冠疫情相當不穩，不斷升溫的趨勢，讓民眾再度關注口罩哪裡買，《ETtoday新聞雲》記者整理出通路懶人包，讓讀者一目了然。

網路通路：

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●Yahoo奇摩購物中心

販售有3M Nexcare成人醫用口罩5片一包5元，以及萊潔N95醫療防護口罩2入170元。

●ET Mall東森購物

東森購物販售有台灣巧護士3D立體成人醫療用口罩，一袋5入共6袋（30片），售價是650元。另外，還有摩戴舒醫用活性碳口罩，50片裸裝款，售價是649元。

●PChome 24h購物

PChome販售有美德手術防護口罩標準耳掛式，50片一盒，2組入、價格618元；另外還有CAiRE艾可兒成人平面醫用口 罩，50片一盒，售價490元。

●樂天市場

樂天市場販售有宏瑋醫療口罩組，每個帳號限購一組，顏色隨機出貨。

另外，「醫療防護口罩Face mask (成人/兒童) 康乃馨 AOK 台灣康匠 麥迪康 南六 中衛 萊潔 醫療口罩」也有多項醫用口罩可選擇，不過根據目前官網顯示，大部分剩下袋裝口罩，盒裝幾乎完售。

實體通路：

●丁丁藥局

丁丁藥局10日在粉絲專頁「丁丁連鎖藥妝 Norbelbaby」發文，指出部分門市準備發售萊潔冰河藍、丹寧粉紅醫療口罩，一盒50入售價349元，每人限購一盒，開賣時間與數量還要參閱各店臉書推播。

另外，丁丁藥局網路商場販售有優衛恒大的醫用口罩，每盒50入，售價299元。

●美廉社

8/13-8/25期間不限身分，就可以259元的價格預購南六醫用口罩（50入一盒），訂購完成後5日即可到原門市取貨，每人最多限購5盒，此波全台限量5萬盒。