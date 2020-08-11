「神級立委辦公室主任」驚人身價起底！女友家藏百萬現鈔　檢調公認最強狠角色

圖、文／鏡週刊

蘇震清應訊時自爆叔叔蘇嘉全在擔任立法院長期間，曾在官邸問他是否向李恆隆收錢，他向叔叔解釋二人是朋友，金錢往來都是借貸關係，絕無不法。不過，檢調懷疑蘇震清長期使用助理、司機及友人帳戶，藉此隱匿李恆隆以支票行賄的贓款。

▲廖國棟的辦公室主任丁復華（圖）是檢調認為在全案中最厲害的狠角色，他具有法律背景，且擔任藥廠負責人，財力驚人。（圖／鏡週刊提供，下同）



就連蘇震清的助理余學洋也將李恆隆給的60萬元支票交給姊姊提領，他雖然辯稱是李恆隆委託他姊姊到澳洲代購綿羊油，但檢調不免質疑李恆隆怎會在一年內買了這麼多綿羊油？

至於余學洋的大學同學丁復華，目前不但是廖國棟的辦公室主任，還兼任一家正在臨床試驗治療腦瘤藥品的藥廠負責人，一旦研發成功，前景可期，檢調發現他曾交付前妻一張李恆隆開立的50萬元支票，辯稱是李恆隆要投資他的藥廠，但檢調搜出他前妻的筆記本，帳上卻記載生活開銷，明顯與供詞不符。

丁復華除了開名車，還曾跟前妻在台北、台中及高雄等地置產買了5間房子，就連他現任的女友住處，也被搜出成捆的千元現鈔共140萬元。

檢調掌握，丁復華是全案中最犀利的角色，頭腦清楚，行事謹慎，又懂法律，昔日牙醫師公會全聯會為推動「口腔健康法」時被控行賄立委，丁復華就是遭起訴的立委李鎮楠國會辦公室主任，當時他代為收下賄款50萬元，再交給老闆，被列為證人，最後全身而退。

此外，李恆隆辦公司法公聽會前，丁復華曾跟郭克銘建議，如果只有東吳大學主辦，全台學術機構那麼多，經濟部官員可能找個理由說不來，所以徐永明那邊一定要掛上聯合主辦，經濟部應該就會來，他還建議主持人不能是學者，一定要是委員，因為學者壓不住官員，他還跟經濟部國會聯絡人放話，官員不來就排召委考察，藉此逼迫經濟部就範。



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