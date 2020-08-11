抓賄疑風聲走漏！蘇震清「手機掉水溝」巧合送修　卻栽在皮夾一張小紙條

▲蘇震清手機在搜索前重置，通聯全洗掉，他辯稱手機掉水溝送修使然，檢調懷疑他事先得知將被搜索，早一步滅證。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

檢調蒐證發現，李恆隆為了搶回SOGO經營權，近年來已花了6、7億元打點各路人馬，為了拉攏身兼白手套的是知顧問公司總經理郭克銘替他操盤SOGO案，還曾在2015年底從海外匯款12萬5千美金（約新台幣400萬元）到郭老婆的帳戶，並且不忘對他說，「你叫我投資，我們是在一起的，你缺錢先用沒關係，我會再投資你公司。」

未料，李恆隆認為媒體宣傳效果未如預期，公司法修法也不順遂，連公聽會也差點辦不起來，經濟部官員在公聽會還中場落跑，氣的他向蘇震清辦公室主任余學洋抱怨，「我們這樣一直拖也不是辦法，這麼多錢，也不是說借錢的事啦，拿了，事情也要解決嘛」還一度飆粗話，大罵「幹X娘，他交代我的事，我已經給他弄好，你聽得懂我說的意思嗎？」

李恆隆也向姐姐李秀峰吐苦水，痛罵「外面的人都在挖錢」，要開始訓練李的女婿翁華利接手操盤、姪女充當秘書兼會計。

詭異的是，就在檢調搜索前半個月，李恆隆在一場餐會遇到某位知名律師，對方突然附耳在他身邊說道，檢調即將大動作偵辦SOGO案，懷疑他行賄蘇震清2千萬元，到時候他會被押到地檢署應訊，門口還會有記者拍不停。

巧的是，蘇震清上月突然還李恆隆錢，並在搜索前幾天改用家人的手機，辯稱日前在東港跑行程時，不小心把手機掉進大鵬灣旁的水溝，送修後重置，相關通訊對話紀錄已全遭到刪除。

除了換手機的時機巧合，蘇震清7月中旬還請人到銀行調閱近年來的帳戶明細，並寫了張小紙條影印給助理，內容攸關他與李恆隆的資金往來，檢調也從助理的皮夾搜出複本，懷疑他們在串證，成為蘇震清被收押的關鍵之一。



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