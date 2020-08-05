民進黨反控國民黨雙重標準：游淑慧、葉元之也當過政府廣宣標案評審

▲民進黨5日反控國民黨雙重標準。（圖／翻攝自Facebook／民進黨發言人）

記者蘇晏男／台北報導

針對國民黨4日指控民進黨政府標案的多位審查委員有「綠色背景」，」民進黨5日晚間回擊，公家機關的評委都是依法招聘，透過專業適合的評審，幫助各機關找出適合標的，而國民黨台北市議員游淑慧、新北市議員葉元之也當過政府廣宣標案評審，這豈不是雙重標準嗎？

根據臉書「民進黨發言人」表示，近日國民黨刻意針對政府採購標案委員的背景作文章，「不但烏龍爆料幫人家亂湊親戚，含沙射影有沒有違法問題」，事實上，公家機關的評審委員都是依法招聘，透過專業適合的評審，幫助各機關找出適合標的，協助政府推動政務，這樣的制度行之有年，不分中央地方和黨派，皆依法辦理。難道國民黨指控這些依法行政的公務員都違法嗎？

民進黨批評，國民黨為了政治鬥爭，用超越法律的標準意圖扭曲事實，那國民黨是不是忘記自家擔任過的評審？還是沒有找國民黨的人就是有問題？這豈不是雙重標準嗎？

民進黨指出，前國民黨文傳會主委莊伯仲、前國民黨智庫學者劉立行、前央廣總台長賴祥蔚三人在2008年至2016年期間，分別擔任779件、711件、398件評審，總計參與政府廣宣標案審查1888件，「其中以曾任國民黨文傳會主委的莊伯仲一個人，在馬政府執政期間擔任廣宣標案評審委員的件數，更達779件。請問國民黨，莊伯仲有問題嗎？」

民進黨再舉出，國民黨執政時期的地方政府，更有政務機要也參與政府廣宣標案，國民黨的各位是不是都忘記當過評審了嗎？游淑慧於2013年至2014年前台北市長郝龍斌執政期間，參與廣宣標案評審共23件；葉元之在2011年至2019年之間，參與廣宣標案評審共有182件，其中2011至2018年是朱立倫擔任新北市長時期，有145件，「更令人匪夷所思的是，2019年時，葉元之已是新北市議員，還參與評審的廣宣標案有37件」。

民進黨強調，「羅智強先生有沒有擔任過評審呢？難道也是違法？難道請羅智強先生擔任評審就沒有利益迴避的問題嗎？請問上述各位評審，國民黨是否統一標準嚴加拷打？如果沒有，就是雙重標準羞羞臉」。

另外，國民黨昨日在「御用評委標案一把抓，稅金全進綠營人士口袋」記者會上，指控文化總會副秘書長李厚慶未依法進行利益迴避，獨厚親友的「BIOS monthly」公司，遭該公司共同創辦人兼執行長白尊宇反駁，而當時出席記者會的國民黨革實院長羅智強已於5日上午在臉書發文道歉。