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江啟臣：國民黨員「涉及重大刑案收押、裁定高額交保金」一律停權處置

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▲▼江啟臣出席台北市國際護師節慶祝大會。（圖／實習記者方敬攝）

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／實習記者方敬攝）

記者羅婉庭／台北報導

立法院爆發集體收賄案件，國民黨主席江啟臣5日表示，清廉是從政的基礎，更是政黨取信人民的基石，未來黨員若涉及貪瀆、黑金、槍炮、毒品、賄選等重大刑案，一經收押，甚至是經法院裁定高額的交保金，將立刻先行停權。

國民黨下午於新竹縣舉行行動中常會，江啟臣表示，總統蔡英文連任以來，接連爆發弊案，人民對於民進黨執政信任度急劇下降，然而近日檢調針對公司法修法過程提出調查，國民黨黨亦有黨籍從政同志涉案，遭到法院羈押。

江啟臣說，他身為國民黨主席，除了深感遺憾與憂慮外，仍要堅持以高標準自我要求檢視，維護聲譽！更身為最大的在野黨，強力監督執政是天職，但是如果我們無法以同一樣的態度、標準要求自己的同志，更無法取得人民的信任。

江啟臣表示，面對黨籍立委涉案，國民黨在第一時間聲明決不護短，確認羈押後也即刻給予停權處分。這樣的模式，也將成為未來的處理原則。他已經指示考紀會研擬修正黨紀處分規程，未來涉及貪瀆、黑金、槍炮、毒品、賄選等重大刑案，一經收押，甚至是經法院裁定高額的交保金，都立刻先行停權，以彰顯更高的道德標準。

江啟臣表示，黨紀應該是國民黨黨對於從政同志的最後防線，在黨紀之前，他更要呼籲所有的從政同志，莫忘初心，更要以「廉潔自持，忠信是仗」自我要求，時時刻刻都不能忘記對於人民的承諾。尤其，面對貪腐劇本進行式的執政黨，如果他們無法堅持廉能底線，如何回應人民對於國家治理的期待？

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