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民進黨台南市黨部辦青年入政訓練營　歡迎報名

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▲民進黨台南市黨部青年部將於8月22日、23日舉辦青年入政訓練營，呼籲想參加的青年朋友，把握最後報名機會，加入青年入政行列。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲民進黨台南市黨部青年部將於8月22日、23日舉辦青年入政訓練營，呼籲想參加的青年朋友，把握最後報名機會，加入青年入政行列。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨台南市黨部青年部將於8月22日、23日舉辦青年入政訓練營，反應相當熱烈，原本一營隊預計招收40名學員，但報名相當踴躍已決定再加開一營隊，目前報名人數已接近滿額，市黨部呼籲想參加的青年朋友，把握最後報名機會，加入青年入政行列。

▲民進黨台南市黨部青年部將於8月22日、23日舉辦青年入政訓練營，呼籲想參加的青年朋友，把握最後報名機會，加入青年入政行列。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民進黨台南市黨部主委潘新傳表示，在2020總統大選時，就已經有台南市青年組成青年軍熱情幫忙，如今他們也加入市黨部的團隊，預計未來將號召更多對政治有興趣的年輕人一起加入民進黨，一起為台灣的未來努力，這次青年營的活動，也完全交給黨部青年部獨立企劃執行，他們展現了相當創意跟活力，力求舉辦一場有意義並且歡樂的青年學習營。

青年部主任黃昱翔表示，先前在蔡英文台南市競選總部參加助選活動，聚集了一群志同道合的年輕人，大家也希望透過這次青年營的舉辦，來尋找更多對國家政治有熱情的朋友，未來大家會配合民進黨部，投入政治事務，監督政府，讓台灣的未來，能夠照著我們這一輩年青人的理想，朝著清廉民主自由的方向發展。

市黨部執行長蔡麗青表示，此次青年營講師陣容龐大，除了最受青年學子歡迎的中央黨部副秘書長林飛帆將率青年部、新聞部主任來授課，台南市的大家長黃偉哲市長，也相當肯定這場由青年軍自行規劃的營隊，將現身和所有青年學子交流互動。營隊的重量級貴賓還有副總統賴清德，將帶來寶貴的內容分享；台南市的立委、文史學者也將輪番上陣和青年分享最新課題，除此之外，名嘴鍾年晃也將至現場與年青人互動，此次活動選擇入住走馬瀨蘭花會館，讓青年學子於學習之餘，也能在最優美的環境中飽覽台南風光，蔡麗青再次呼籲，報名名額只剩個位數，歡迎有志青年加入民進黨青年入陣行列。

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