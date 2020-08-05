跨黨立委涉收賄、國營事業酬庸…林為洲：很難期待執政黨改革自己

▲立委廖國棟、陳超明、蘇震清，北院8月4日裁定羈押禁見。（圖／記者羅志華攝）

記者楊蕓／台北報導

跨黨派立委涉嫌濟體收賄震驚各界，加上國民黨團踢爆國營事業弊案連連，國民黨團總召林為洲在臉書有感而發表示，改革是在野黨天職，執政黨是既得利益者，很難期待它來改革自己，「國民黨認真地做一個負責的在野黨，改革，讓台灣繼續往前。」

立委近日爆發集體收賄案，震驚全國，涉案的包括民進黨立委蘇震清，國民黨立委陳超明、廖國棟，以及時力黨主席徐永明等人，涉嫌收受前太流董事長李恆隆賄賂，向政府官員施壓，北院裁定，僅徐永明獲裁80萬交保，陳超明、廖國棟、蘇震清羈押禁見。

除此之外，國民黨團連日踢爆數起國營事業弊案，包括前總統府秘書長蘇嘉全、蘇震清叔姪涉及利用國營事業赴印尼私下會晤高層圖個人私利；蘇嘉全外甥、國營事業唐榮公司總經理張仲傑也遭爆料涉弊而請辭；國民黨團3日再指控中油賤賣五輕設備，要求檢調介入調查。

林為洲4日在臉書有感而發表示，「改革是在野黨天職，執政黨是既得利益者，很難期待它來改革自己」，他說，國營事業董、總人事酬傭，那就改相關任用資格，立委利用職權謀利，那就落實遊說法的規定，監委人事酬傭、總統有權無責，那就.......修憲吧。

林為洲也強調，國民黨認真地做一個負責的在野黨，「改革，讓台灣繼續往前。」

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