申請再入黨遭否決　李婉鈺238字回應：相信蔡英文領導的民進黨

▲李婉鈺。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

前新北市議員李婉鈺2014年遭民進黨除名後，日前申請再入黨，不料遭民進黨中央入黨複審小組5日拍板否決申請。對此，李婉鈺事後回應，她相信總統蔡英文領導的民進黨，相信雖然黨有黨的現況和考量，但一個在台灣萌生的民主政黨，一定會給全國人民做出一個最尊重民主的決定及示範，「謝謝大家的關心和鼓勵，我會繼續加油」。

「目前雖然尚未收到民進黨的正式通知，但透過媒體朋友電話告知，已經知道入黨申請被暫不處理」。李婉欲指出，針對這個情況，她選擇相信蔡英文領導的民進黨，「我重申我是因為主席的號召和支持者的催促而申請重返民進黨，相信雖然黨有黨的現況和考量，但一個在台灣萌生的民主政黨，一定會給全國人民做出一個最尊重民主的決定及示範」。

李婉鈺還說，不論最終結果如何，她為台灣打拼的腳步一樣不會停止，「我熱愛台灣，我以身為台灣人為榮」，她相信，一個愛台灣、愛民主的人，不論在什麼位置，都不會被辜負的，「謝謝大家的關心和鼓勵，我會繼續加油」。

李婉鈺遭民進黨退黨要追溯到2014年。她先在2010年於民進黨提名下，當選新北市第一選區市議員，但卻在2014年時初選落敗，然而她仍執意參選，最後遭到民進黨除名。此外，她在2016年、2018年與2020年，也都以非民進黨的身份參選立委、市議員。

不過，李婉鈺日前再申請入黨，根據黨規，遭除名者要再入黨至少需等5年，並經入黨複審小組審核。對此，民進黨入黨複審小組5日下午進行討論，最終以共識決敲定，尊重新北市黨部的建議，否決李婉鈺再入黨的申請。