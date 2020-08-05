1450始祖「藏東區」總部曝！半年狂標台鐵1549萬　1張圖卡要價4000元

▲「1450總部」藏身台北東區大樓。（圖／翻攝Google map）

記者葉國吏／綜合報導

國民黨前立委陳宜民2019年5月召開記者會質疑農委會養網軍，費用甚至從原本1450萬元提升到1900萬元，最後分別被樂齊、春露2間公司得標，網友也戲稱這群人為「1450」。事隔一年，有媒體追查發現，春露公司在短短半年就拿下台鐵1549萬元的標案，再度引起討論。

日前《ETtoday新聞雲》曾報導「打韓國瑜網軍「1450總部」曝光！『台獨蔣萬安』操刀 藏身台北東區」，指出這群網友口中的「1450」就藏身在台北市東區巷弄某大樓內，陳宜民當時還發現，這2家公司地址原本都登記在同一地址，只是後來其中一家拿下農科院標案後，便把地址搬到台北市東區巷弄某大樓內。有專家透露，一址多公司的情況，就是實際負責人都是同一人，不然就是房東與公司老闆有交情，才會願意提供地址借殼登記。

▲台鐵粉絲專頁委外經營，目前粉絲數為23000人。（圖／翻攝Facebook／交通部臺灣鐵路管理局 TRA）

事隔一年《聯合報》追蹤發現，1450其中一家「春露」公司，2019年底以超過市場行情「半年600萬元」拿下台鐵網路行銷標案，今年5月再續獲一年949萬同標案，短短半年就從台鐵拿到1549萬元標案。

根據春露報價，平均一篇輿情分析要價4000元，每周一場輿情分析周報要價4000元，一張圖卡製作4000元；「TRA台鐵官方粉絲團」、「fun台鐵」、台鐵局長張政源個人粉絲團，共3個臉書粉絲團營運則是72萬。