「反1450」蘆竹貪食蛇遊行　陳根德籲選民支持重返立院

▲選前黃金周末，陳根德舉辦「反1450夜襲蘆竹貪食蛇遊行」。（圖／陳根德競選總部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2020大選的選前黃金周末，桃園市第一選區、國民黨提名的立委候選人陳根德，4日傍晚5點於蘆竹總部展開「反1450夜襲蘆竹、貪食蛇遊行」活動，吸引許多民眾參加，長長車隊及手電筒發出的燈光沿途受到側目。陳根德呼籲選民全力支持，重返立院，共同推動地方發展。

▲選前黃金周末，陳根德舉辦「反1450夜襲蘆竹貪食蛇遊行」。（圖／陳根德競選總部提供）



陳根德表示，當國家機器箝制媒體，經營網軍散播不真實訊息，把民眾當傻子，民眾不會照單接收，坐視虛假消息橫串，擾亂社會安寧。為此，選舉投票日前的黃金週末，其蘆竹競選總部舉行「反1450夜襲蘆竹貪食蛇遊行」活動，籲民眾一起用選票下架民進黨。

▲陳根德呼籲選民全力支持，重返立院，共同推動地方發展。（圖／陳根德競選總部提供）



活動於1月4日下午5點0分，由蘆竹競選總部出發，沿蘆竹境內重要道路繞行一圈，呼籲國家資訊本於公正、公開、公平、透明、保持宏觀理性，不偽造偏頗的基本狀況下傳播。

▲馬英九到陳根德蘆竹競選總部，發送春聯。（圖／陳根德競選總部提供）

另外，前總統馬英九也在上午抵陳根德蘆竹區競選總部，發送春聯表示，他準備的春聯，上聯是「金鼠風光無盡藏」、下聯是「萬物熙和有餘香」，金鼠代表富裕和財富，熙代表觀喜，和代表和平，有餘香代表年年有餘！馬英九幽默的表示這是獻醜了，字寫得不怎麼樣，但優點就是沒有寫錯字，引起現場哄堂大笑。

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