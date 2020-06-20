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羅智強要黃健庭承諾5件事：1450網軍你會查個水落石出？

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▲▼黃健庭記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前台東縣長黃健庭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨籍台東縣前縣長黃健庭被提名為監察院副院長，消息一出，引發政界一片譁然。國民黨籍的台北市議員羅智強表示，他支持黃健庭出任監察院副院長，也期待黃做得到超越黨派獨立行使職權，但請黃準監察院副院長先承諾5件事。

羅智強表示，第一，政府給幫推投石的八千萬標案，受到蔡英文愛將、大文膽林錦昌的「幕後藏鏡」影響，有無不法違失。

第二，好好調查，交通部為主管機關的高鐵，不在父親節、母親節、端午節、中秋節、年節推出500元優惠高鐵方案，卻選擇在罷韓時候推出，算不算走路工？

第三，法務部的30元賄選標準，人人皆得遵守，但遇到罷韓團體送禮超過120元 ，法務部卻可以說，這不是絕對標準。是否涉及不法違失，當受彈劾？

第四，監察院長被提名人陳菊，繋屬監察院的諸多調查案，黃準副院長，也不會高高舉起、輕輕放下，當作償還蔡英文提名的人情。

第五，隱藏在眾多政府標案裡養的1450網軍，你會查個水落石出？

羅智強表示，如果做不到，他不知道黃健庭去當這個副院長有任何意義？如果蔡英文找黃健庭出任監察院副院長，只是要妝點超黨派，當作花瓶擺設，那就大可不必，也糟蹋了黃健庭。

羅智強說，所以，黃健庭該不該接受蔡英文提名當監察院副院長，關鍵從來不在有沒有得到國民黨的祝福，關鍵在，黃健庭，有沒有在一黨獨大的此時當下，有擔當政府風紀的守門人的決心決志，能否不畏權勢，痛打民進黨執政後，諸多濫權霸道的大老虎們。黃健庭，你做得到嗎？

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1450羅智強黃健庭國民黨民進黨

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