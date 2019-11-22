台南藍軍批黃偉哲市府1450橫行　要求撤除工策會請政風單位嚴查

▲國民黨台南市議員蔡淑惠等人聯合質詢，質疑台南市政府養網軍，班時間利用公家資源拼命抹黑、抹紅在野黨。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府有無1450？成為國民黨台南市議員洪玉鳳、蔡育輝、王家貞和蔡淑惠質詢重點，藍軍議員表示接獲檢舉，市府新聞處和工策會「1450」橫行，人數多到位子都做不下，上班時間利用公家資源抹黑、抹紅，連幫助弱勢學童的蔡淑惠也遭查水表，議員們要求撤除工策會，並請政風單位嚴查隱藏在市府的1450們。





洪玉鳳質詢先讚美市長黃偉哲，因為他的努力不用造神，都能到台北領幸福指數調查第4名獎項，這是賴清德執政過去8年來沒有的榮譽，讓府會關係比兩岸還好，所以請黃偉哲市長不要實問虛答，要據實以答，工策會左側都是1450網軍嗎？不要騙她，台北都沒有工策會，台南工策會1年預算2800萬元，業務又跟經發局業務疊床架屋，應該撤除。

蔡育輝質問黃偉哲，台南市政府1450網軍是不是有計畫的抹黑在野黨？認不認識李俊寬，曾是他的立委辦公室秘書，現在是台南市政府市政顧問，這位顧問拼命地抹紅抹黑他，還蒐集2013年議會問政資料來罵他，全國有那一個市政顧問是這麼用的，穿著市政顧問衣服，用政府的資源，代表的就是台南市政府，卻行政不中立，打擊異己，抹紅抹黑、造謠生事、製造事端，黃偉哲敢對質寫切結書嗎？

王家貞怒批民進黨騙子橫行，魚目混珠，黃鐘毀棄，瓦釜雷鳴，黃偉哲市長這麼努力根本不用刻意挺民進黨當權派，現在府會和諧不必楚河漢界不必對立，但有民眾跟她檢舉，黃偉哲臉書影片，拍的是小英競選總部，拍的人是新聞處機要林依婷、市長室機要那盛，上班時間拿著50萬元的公家器材拍攝，市長1450網軍多到市府是做不下都安插到其他局室，之前蔡松柏機要就在PTT罵議員，黃市長卻輕輕放下，民進黨1450網軍領公家薪水可以專門針對在野黨嗎，工策會應該裁撤，政風處更應嚴查1450網軍案。

蔡淑惠則憤怒地指出，為了關懷南區和安平區的弱勢小朋友，每年中秋節前夕一定會邀請企業界回饋社會一起做公益，今年也不例外，沒想到只是因為她參與了立法委員選舉，居然被調查站查水表，教育局長求證也了解不是今年才協助小朋友脫貧，她從沒把小朋友當選票提款機，569個小朋友名單也沒看過，為什麼選舉選到這麼沒人性，把愛心捐給小朋友有錯嗎？

台南市長黃偉哲指出，1450被人認為是網軍的代名詞，針對議員指稱工策會存在網軍一事，黃偉哲市長明確的表態，市府工策會沒有網軍存在。另外，議員關切相關市府員工上班時間拿著50萬元的公家器材拍攝，市府也說明指出，拍攝當天(10月19日)為週末，是假日，並非上班日，而且使用器材是競選總部提供，並非市府資源，鄭重否認使用公家資源。

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