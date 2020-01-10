1450狂黑樹菊阿嬤！　台南藍軍：11日用選票「死當」蔡英文

▲台南市議會國民黨團，不滿「樹菊阿嬤」一席與韓國瑜的知性談話，卻被民進黨1450狂「黑」，公開力挺樹菊阿嬤。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨團，不滿「樹菊阿嬤」一席與韓國瑜的知性談話，卻被民進黨1450狂「黑」，10日站出來公開挺樹菊阿嬤，黨團發言人王家貞、盧崑福、第五選區立委候選人蔡淑惠議員召開『見證台灣價值，樹菊阿嬤：「無我無私無利的領導人」』記者會。

台南市議會國民黨團指出，樹菊阿嬤一生勤奮、善良、無私和奉獻，代表的才是真正的台灣價值，只因支持韓國瑜跟民進黨走在不同道路上，就被1450狂「黑」，請選民們用行動支持樹菊阿嬤力挺的韓國瑜，下架背離台灣精神、扭曲台灣價值的民進黨。

王家貞、蔡淑惠、盧崑福指出，民進黨口口聲聲台灣價值、講人權，實則是踐踏民主自由、侵害基本人權，小小的社維法和反滲透法，居然可以成為民進黨新的神主牌，凌駕保障基本人權的國家憲法，新的1年才開春，多少基層小民被調查局和警察局約談，新年新希望老百姓感受不到民進黨的台灣價值，只感受到民進黨綠色恐怖的威脅，連人人尊敬的樹菊阿媽，只因說支持韓國瑜，希望他做一位無私無我無利的總統，就被民進黨網軍鋪天蓋地的「黑」，這就是民進黨的台灣價值？

王家貞、蔡淑惠、盧崑福表示，民進黨1450網軍真是沒有人性，大家都心疼樹菊阿嬤遭受網軍無情的傷害，樹菊阿嬤不是民進黨用幾千萬元長年支持飆髒話的大港開唱，樹菊阿嬤是一位靠著賣菜，在基層辛苦打拼的勞工，省吃儉用存下來的錢，想到的只是幫助比她更窮苦的人家，樹菊阿嬤一生勤奮、善良、無私和奉獻，她沒有民進黨卡位肥貓的高薪，她就是「無我無私無利」台灣真正的價值和精神代表，民進黨有何顏面黑樹菊阿嬤，選民1月11日應該用選票「死當」蔡英文，讓民進黨好好反省。

台南市議會國民黨團也指出，選舉文宣可以看到很多創意，比如「1月11買魚不買菜」，「星期六要做的功課就是把英文翻成國語」，但選罷法有規定投票當日，不可以用簡訊或賴傳選舉文宣和催票，也不可以穿飛行夾克等衣物，也不可以比任何有代表候選人號次的手勢，否則觸法將處以50萬元以上5百萬元以下的罰鍰，請選民們謹慎，也歡迎選民投完票後，下午4時一起來監票，一起來見證韓國瑜接受樹菊阿嬤叮嚀成為一位「無我無私無利」總統的歷史時刻。

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