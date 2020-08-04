高雄市長補選民調5日零時封關　Line、臉書轉傳小心被罰500萬

▲高雄市長補選候選人，依左至右分別為國民黨籍李眉蓁、民眾黨籍吳益政、民進黨籍陳其邁。（圖／實習記者方敬、記者洪靖宜、記者洪正達攝）

記者徐政璿／台北報導

高雄市第3屆市長補選將於109年8月15日舉行投票，自109年8月5日零時起至8月15日下午4時止，不得以任何方式，發布有關候選人或選舉之民意調查，亦不得加以報導、散布、評論或引述，違反者處以新台幣50萬以上500萬元以下罰鍰。

中選會也提醒，投票日當天零時起，也不得透過社群媒體或任何方式從事競助選活動，違反者，處以新台幣50萬以上500萬元以下罰鍰。

中選會說明，公職人員選舉罷免法第53條第2項規定，政黨及任何人於投票日前10日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關候選人或選舉之民意調查資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述。

中選會及高雄市選舉委員會特別呼籲政黨、候選人、民調機構、所有媒體及民眾，都應該遵守選罷法之規定。

高雄市長補選將於8月15日投票，民進黨推出行政院前副院長陳其邁，國民黨推出市議員李眉蓁，民眾黨推出市議員吳益政。

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