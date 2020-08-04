雲端最前線／蔡英文怒了！籲執政團隊「要升官發財請走別路」

新聞節目中心／綜合報導

朝野立委涉收賄疑雲，其中民進黨立委蘇震清遭爆拿了2000萬元，身為叔叔的總統府秘書長蘇嘉全第一時間請辭護清白。而總統府也在24小時內宣布由前外交部長李大維接任；蔡英文總統召開記者會說明，呼籲執政團隊，要升官發財請走別路，不要砸掉人民的信任，這案子究竟是遊說或是涉及不當利益，台灣的遊說法與美國又差別有多大？《雲端最前線》4日邀請台北市議員徐巧芯、民眾黨秘書長謝立功、時力智庫執行長李兆立以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲趙正宇、蘇震清。（圖／翻攝自無黨籍立委趙正宇臉書、記者游宗樺攝）

8月15日即將舉行高雄市長補選，民眾黨3日公佈最新封關民調，民眾黨表示，由於李眉蓁論文事件衝擊及週六電視政見發表會的表現後，李眉蓁、吳益政即將黃金交叉，「棄李保吳」的聲浪崛起，使吳益政支持度攀升至11.5%，與李眉蓁的12.8%不相上下，正在黃金交叉的臨界點上。

台灣與東非索馬利蘭敲定互設代表處後，當地媒體引述消息人士說法報導，索馬利蘭總統阿布迪（Muse Bihi Abdi）已經指示幕僚深入研究與台灣強化雙邊關係的方式，以及互相承認的可能性。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。