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學生劈頭問「論文是自己寫的還是找人代寫」　李眉蓁：是太便宜行事

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▲國民黨高雄市長候選人李眉蓁。（圖／李眉蓁競選辦公室提供）
▲國民黨高雄市長候選人李眉蓁參加高雄市長補選學生論壇。（圖／李眉蓁競選辦公室提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選進入最後關鍵時刻，國民黨高雄市長候選人李眉蓁3日晚間參與由高雄青年民主聯盟所舉辦的「市政規劃納入學生意見：高雄市長補選學生論壇」，接受高中生的現場提問，會中李眉蓁被學生問及有關論文是自己寫還是找代寫，李眉蓁表示，絕對沒有找代寫。

▲國民黨高雄市長候選人李眉蓁。（圖／李眉蓁競選辦公室提供）

▲國民黨高雄市長候選人李眉蓁。（圖／李眉蓁競選辦公室提供）

李眉蓁3日晚間參與由高雄青年民主聯盟所舉辦的「市政規劃納入學生意見：高雄市長補選學生論壇」，接受高中生的現場提問，高雄市議員鍾易仲與李眉蓁競總青年團團長、前高雄市青年局局長林鼎超等人陪同，了解青年對高雄市政的願景與期待。

會中，有學生提問李眉蓁「論文是自己寫的還是找人代寫」，李解釋：「當時是在職班，一邊開咖啡廳工作，那時候網路沒有現在這麼發達，同學提供我資料，我們討論這個可用，講真的做一些拼湊做一些討論，用的資料沒有檢查來源，那時也沒有比對程式，那時候沒有查好，絕對沒有代寫，我覺得是便宜行事，跟大家抱歉，是太便宜行事。」

關於路平問題，她指出，路平、燈亮、水溝通是市政基本功，一定會持續推行，另外他也盼能給自行車更友善的空間。而如何解決高雄財政問題？李眉蓁認為，高雄有很多的硬體建設，但是軟體發展跟不上，因此應該優先加強軟實力。除了增強招商引資本來就應該做之外，可推動影視文化基地，甚至仿金門高粱酒般積極推動蘭姆酒產業，讓城市定位轉型，同時能增加農業產值。

至於被問到與前高雄市長韓國瑜最大不同在哪？李眉蓁認為，民進黨最愛給人貼標籤，但是「我是我，我是李眉蓁」。當時韓的理念有獲得共鳴才能勝選並引發韓流，而她跟他不一樣，她在高雄出生長大，她也最了解高雄需要什麼，韓市長或陳菊市長若有好的政策，她也會延續。

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