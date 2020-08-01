被網友嘲諷一選再選！陳其邁感嘆：這一路走來…「像極了愛情」

記者袁茵／高雄報導

高雄市長補選進入關鍵倒數階段，面對被部分網友嘲諷「一選再選」，民進黨籍高雄市長補選候選人陳其邁1日在政見會中，套用了最近流行的「像極了愛情」網路用語，強調自己「這一路走來像極了愛情」，拜託高雄市民15日出門投下神聖的一票。

陳其邁於最後政見會結論階段中，先是回答國民黨籍候選人李眉蓁。陳其邁說，如果李眉蓁這麼關心高雄建設，為什麼國民黨立院黨團在立法院反對前瞻基礎建設計畫？以高雄來講，不要講重大建設，光是路平專案就補助了12億元，假如中央沒支持，跟中央以合作代替對抗，怎樣讓高雄能夠在這一波全球產業供應鏈轉型過程裡，一方面跟中央合作，一方面解決企業廠商問題，全力發展經濟？

▲陳其邁參加高雄市長補選電視政見發表會。（圖／ETtoday攝影中心）

陳其邁說，民進黨執政後，包括前瞻基礎建設預算，捷運就補助1400億，計畫就是他擔任政院副院長時核定的；中央也將要在橋頭科學園區投資近400億元，更不用說大林埔總共預算規模大概1400億，中央補助高雄預算達589億，前鎮漁港發展遠洋漁業，計畫規模從原本的40億增加至50億，希望成為兼具觀光跟遠洋漁業的母港基地。

陳其邁表示，總統蔡英文執政之後，不論是對中央、對高雄建設補助，對高雄未來成為整個南台灣產業龍頭有堅定承諾，「我就是來執行中央對高雄堅定承諾的候選人」。

陳其邁提到，高雄浪費了2年時間，也空轉了2年，他對於亞洲新彎區沒有任何進展，聽不到任何好消息，覺得很可惜，為什麼這裡不加快腳步解決問題？自己在政院每天解決各縣市台商回台等投資方案的大小問題，心裡都掛念高雄，「各縣市招商一直往前衝，我們解決南科三期土地，增加很多工業區、解決企業問題，其他縣市招商成績上來，我最掛念的還是高雄。」

「我們趕都來不及了，怎麼有時間在這停頓、空轉？」陳其邁表示，他們三天兩頭就找科技部跟內政部協商整個橋頭科學園區，希望加快腳步，在明年年底選定建廠，讓整個橋頭科學園區帶動產業轉型，讓產業轉型，城市變成高科技城市，美夢成真。

陳其邁提到，這次回來參加補選，很重要的是新市長必須用2年時間把4年建設追回來，儘管大家都看好他的選情，但卻也憂心投票率會很低，「新市長背後如果沒有足夠民意基礎，未來議會藍白合作架構下，推動市政會碰到很大的阻力。」

陳其邁說，全台都在看高雄市長補選，看看會不會有新市長、新民意推動高雄建設，他承諾代領的市府團隊未來一定不分黨派，在地優先，專業優先，用人唯才，「只有高雄隊，沒有邁團隊」，服務市民也是同樣道理，不會區分黨派顏色，一視同仁，不論市民有無投票給他，不管是藍是綠，只要在高雄生活，全都是高雄市民，高雄是我們大家共同家園。

最後，陳其邁稱，有人嘲諷他一選再選，也有人說他選高雄市長像一場苦練，「我必須講，這一路走來，像極了愛情。」希望大家8月15日踴躍投票，出門投下神聖一票。