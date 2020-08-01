高雄市長補選政見會　吳益政引作家吳爾芙小說籲：高雄要財務獨立才有靈魂

▲民眾黨籍候選人吳益政，在第一階段政見申論時提出自己參選3大理由。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、徐愷昕／高雄報導

高雄市長補選唯一一場辯論會8月1日下午正式登場，三位總統候選人直球對決。民眾黨籍候選人吳益政在第一階段政見申論時提出自己參選3大理由，表示想解決高雄極端氣候、極端政治及貧富差距3大問題，並引用英國知名作家吳爾芙（Virginia Woolf）的小說表示，「高雄要財務獨立，才有自己的靈魂，才有自主性。」

民眾黨籍候選人吳益政在第一階段政見申論時表示自己參選主要有3理由，「第一，解決極端氣候，大風大雨颱風常態；第二，極端政治，對立是惡瘤；第三，貧富差距」，指出自己近期有去拜訪宗教領袖，高齡領袖擔心執政者對異己的破壞，會對社會造成恐懼，對此他表示，「市民除了藍綠之外，真的沒有更好的選擇？我出來就是要給大家更好的選擇。」

接著，吳益政引用英國知名作家吳爾芙（Virginia Woolf）的小說說道，「要有自己的錢和空間」，我覺得一個人必須有財務獨立，才有自由的靈魂；有自由的靈魂，才有獨立思考；有獨立思考，才能主體性；有主體性，才能對自己的行為負責」

吳益政直言，「陳其邁選市長的造勢大會，行政院長蘇貞昌來送4000億紅包，根據我了解，四千億元裡面，1900億元只是台商投資意願，1400億是捷運黃線。其中6百多億元是高雄市出錢。其邁，這真的是給高雄的紅包嗎？」

最後吳益政講起前幾天請教陳其邁3300億怎麼解決？認為陳的回應沒有實際助益，對此，他強調，「按照目前中央統籌分配款，營業額增加100億高雄只能拿到2700萬，就算引進10個橋科，增加1兆營業額，高雄只能拿到27億。大約要122年才能還清現在高雄3300億的負債」，呼籲市民朋友和他一起正式高雄極端氣候、極端政治還有貧富差距的問題。