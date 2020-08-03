吳益政自認政見會後民調倍增！喊話選民「投票像買菜」：找不會騙人的攤販買

▲吳益政和李眉蓁3日上午都應邀出席鳳山共同市場新建工程動土典禮。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市長補選進入倒數階段，民眾黨候選人吳益政3日上午出席鳳山共同市場新建工程動土典禮，他表示，並不擔心棄保問題，公辦政見會後民調是以倍增成長，選民投給誰都沒關係，但是投票就像買菜，最好是找待人誠懇不會騙人的攤販來買。

吳益政3日上午出席鳳山共同市場新建工程動土典禮，有媒體問到，是否會擔心棄保效應。吳益政表示，並不擔心，因為自8月1日公辦政見發表會很多人都看到，這2天在拜訪夜市或一般活動行程，包括網路上都有人回應，，很多人說他們以前都沒有注意到我們，現在他們發現，一個是讀稿機、一個是背稿機，對高雄市政完全沒有進入狀況。

他說，有支持者是真心感受到他對高雄的用功和認真，有支持者覺得知名度太低，甚至出言要幫他買公車廣告和下廣告，有很多人說，如果他沒有被看到，是高雄人的遺憾，讓我們很感動，不只藍營，包括綠營，特別是台北年輕人，他們本來就不投票的，人在台中、台北，都說要回來投票，他們找到真正關心高雄的人。

▲吳益政和李眉蓁3日上午都應邀出席鳳山共同市場新建工程動土典禮。（圖／記者許宥孺翻攝）

吳益政認為，「我們的選票在覺醒的人身上，覺醒的人越多，票就越多」，從8月1日之後，民調每天都是倍增的狀態，投給誰都沒關係，因為人民才是主人，但是要先看到、比較完，就像買東西、買菜，一定是找一個新鮮、最好是有機的，價格又便宜又好的，還有待人誠懇不會騙人的攤販來買。

▲吳益政認為選舉像買菜，要找待人誠懇不會騙人的攤販來買。（圖／記者許宥孺翻攝）

吳益政形容，投票跟買菜一樣，拜託選民找一個正常的、專業的、會尊重不同意見的人，他就是一個好的政治人物，不管他是總統、市長或民意代表，希望大家不要對政治放棄治療，就是他一貫的做法。

至於國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁先前陷入論文風波，日前公開表態願意放棄碩士學歷，不過近期有不少民眾已經收到選舉公報，李眉蓁的學歷欄位仍留有中山大學碩士學歷。對此，吳益政表示：「她自己講的阿！她已經紅了！全台灣都知道這個狀況，改或不改已經不重要了。」