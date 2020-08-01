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「我是政策控」　陳其邁「若當選」：爭取中央預算提升公共工程品質

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記者蘇晏記者蘇晏男／高雄報導

高雄市長補選公辦電視政見發表會1日下午2時30分登場，民進黨高雄市長補選候選人陳其邁在第三階段面對公共建設議題時表示，若他當選市長，會建立整套路平SOP，推動公共工程品質提升，同時要跟中央一起「合作代替對抗」，爭取更多預算，按照土地面積跟人口比例，同步提高預算規模。

▲陳其邁參加高雄市長補選電視政見發表會。（圖／ETtoday攝影中心）

▲陳其邁參加高雄市長補選電視政見發表會。（圖／ETtoday攝影中心）

提問人高雄市建築師公會理事長鄭純茂發問，「這兩年，路平成為最熱門議題 ，優質公共建設，是市民認同城市的指標，長年在爭議不休、不合理的採購合約、過時的公共預算、勞動不足氛圍下，民間建設難以貢獻專業努力，城市建設無法與公共接軌，但是政府施政團隊似乎較重視量的政績表現，而缺乏追求高質化、永續建築的核心與意義，為了讓高雄更美麗、市民更幸福，如果您是市長該如何解決這些問題？」

陳其邁指出，鄭理事長市長在高雄建築界享富盛名，因為鄭所蓋的房子堅固、耐用又不偷工減料，路平問題也一樣，要把道路用好，除了說，不管從整個施工、監工到養護，都必須有整套SOP。

陳其邁表示，剛剛李眉蓁議員提到路平共有20億元預算，可能她不清楚，20億有12億是中央補助，達到60％，「為什麼中央要補助高雄來做路平？」道理非常簡單，因為高雄人口比台北還多，道路土地面積也比台北多11倍，道路那麼大但預算有限，就會造成很多道路品質上，因為工程造價及預算規模受到限制。

陳其邁指出，如果當選市長，第一個會先建立整個從施工、養護到監工的SOP。施工部分，高雄因為是工業城市，有很多大貨車、大卡車在小港區、前鎮區等，路面整個品質應該要強化，採用鋼性路面或加強道路結構，所以必須在特殊路段採取特殊做法，來強化整個道路興建的品質。

針對監工部分，陳其邁表示，未來他希望由副市長組成「路平監督委員會」，包含民眾、專業技師團體，以及市府政風處，大家共同監工，讓道路品質能夠同步提升把關。

至於道路養護，陳其邁指出，以東京為例，包括整個道路養護、夜間施空，有非常完整的SOP，所以如果他當市長，會擬的清清楚楚，把路平SOP建立好，按照SOP施工，同時也會爭取更多預算，來改善城鄉差距。

陳其邁認為，城市建設需要所有建築師跟市民參與，這幾年在營造業共同參與城市美學，遇到很多困難，包含缺工問題、工資上漲問題，以及物料成本上漲。但政府採購法包括物料、材料並沒有同步提升，目標升級是不可能達到的，他會以品質為最高要求，在整個未來招標裡面，設計師不管是監造還是設計費用，會同步來提高，因為跟其他國家比較，我們從設計到監工，我們大概只有4％至5％，其他國家光設計費用就高達9％。

陳其邁說，所以當在整個城市重大工程推動裡面，一方面壓低工程底價，二方面沒有足夠的資源，公共工程品質自然無法改善，擔任直轄市長，必需兼顧到整個財政，以及整個公共工程品質，更重要的，市長必須盯緊市政建設腳步。

陳其邁表示，大家常笑他是政策控，「沒有錯，我是政策控！」在行政院參與國家防疫隊裡面，幾乎沒日沒夜盯緊防疫細節，也贏得國際肯定。市政建設是同樣的道理，是柴米油鹽醬醋茶，都關係到市民的生活，做為市長，必須苦民所苦，也必須能夠在關鍵市政上，展現無比決心跟魄力，來推動公共工程品質提升，同時要跟中央一起「合作代替對抗」，爭取更多預算，按照土地面積跟人口比例，同步提高預算規模。

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