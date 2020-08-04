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打造高雄「蘭姆酒鄉」　李眉蓁拋新政策：還要成立蘭姆酒研究所！

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▲李眉蓁創新政策打造高雄蘭姆酒鄉 。（圖／翻攝李眉蓁臉書）

▲李眉蓁創新政策打造高雄蘭姆酒鄉 。（圖／翻攝李眉蓁臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選進入最後關鍵時刻，國民黨候選人李眉蓁於政見發表會時提及要推動蘭姆酒產業，4日更於臉書特別闡述蘭姆酒產業內容。李眉蓁指出，將成立直屬市長的政策規劃小組，制定「高雄市促進發展蘭姆酒業暨酒鄉條列」，接下來成立「台灣蘭姆酒發展協會」，定期舉辦「高雄國際蘭姆酒節」，更要成立一個屬於大學但是又與產業國際行銷緊緊結合的蘭姆酒研究所。

▲李眉蓁創新政策打造高雄蘭姆酒鄉 。（圖／翻攝李眉蓁臉書）

▲李眉蓁創新政策打造高雄蘭姆酒鄉 。（圖／翻攝李眉蓁臉書）

李眉蓁於政見發表會時提及要推動蘭姆酒產業，4日更於臉書特別闡述蘭姆酒產業內容。她指出，蘭姆酒業不僅能夠提昇原本的農業產值，還能創造在地的工作機會，商機無限，她表示，2019年全球烈酒市場為4095億美元，半導體產值為5148億美元，蘭姆酒在烈酒市場中排前五，銷售額成長率8.1%是烈酒當中最高的，世界上主要生產蘭姆酒的產地是菲律賓、牙買加、古巴、印度，都是在北迴歸線以南的熱帶國家，認為以高雄的實力，一定可以超越。

▲李眉蓁創新政策打造高雄蘭姆酒鄉 。（圖／翻攝李眉蓁臉書）

▲李眉蓁創新政策打造高雄蘭姆酒鄉 。（圖／翻攝李眉蓁臉書）

她認為蘭姆酒原料是甘蔗，高雄有優質甘蔗的土地和技術，再結合高雄在地豐富的水果，可以發展出熱帶港都特有的酒莊文化及休閒產業聚落，創造以高雄聞名的世界品牌，帶來紮紮實實的就業機會和經濟成長。

接著，她還要成立直屬市長的政策規劃小組，制定高雄市促進發展蘭姆酒業暨酒鄉條例，接著還要成立「台灣蘭姆酒發展協會」，定期舉辦高雄國際蘭姆酒節，並參考波爾多葡萄酒研究所架構，成立屬於大學與產業國際行銷緊緊結合的蘭姆酒研究所。

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