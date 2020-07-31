中部「餐期斷單」沒餐送！外送員神操作馬上進單　成為「新都市傳說」

▲碰上重要的慶祝節日，到週末外送單變少，卻意外引起外送員們對如何讓外送單變多的討論。（圖／記者蔡佩旻攝／替代照，非本文當事人。）

記者蔡佩旻／地方中心報導

即時外送平台便利快速的送餐服務為消費者帶來極大的方便，外送員平常最忙碌的時間莫過於用餐時間，但今日傍晚外送員群組卻出現「餐期斷單」的情況，有外送員在群組上苦笑表示「顧路顧到懷疑自己沒上線」，另名外送員開玩笑回應「到圓環繞三圈」，卻沒想到不少人紛紛跳出來說「真的有效」。

中部地區一名正在在線上送餐的外送員覺得今日送餐的單量非常少，於是在群組調侃自己「顧路顧到問派單我真的有上線嗎？問完馬上有單，是他可憐我嗎」；另一名外送開玩笑回應「沒單去圓環繞個兩圈說不定就有了」說完卻怕他當真又馬上說「純屬X話」。沒想到卻釣出資深外送回應「這不是X話，是傳說，傳說沒單時圓環繞三圈就有了」。

▲今日傍晚有外送員討論餐單少，卻無意中釣出讓外送單變多的「神操作」小撇步。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

此話一出隨即有另兩位外送員紛紛表示，「是真的！成功率80%」、「我也繞過！有效」。而另一區的外送員看見訊息，也說要去繞當地的圓環看看，卻被其中一人回應「那區的圓環可能因為太大，沒效果」，引起討論。

對於餐期卻沒有單的狀況，《ETtoday新聞雲》電訪一名林姓外送員，其表示，應該是今天週五又碰上下禮拜就是父親節，許多民眾都會選則外出到餐廳用餐慶祝，所以今天的單量會比平常還要少許多；仔細想想，如果是碰上母親節、父親節、聖誕節，到前一週基本上從週五下午過後單量就會減少。

而都市傳說的部分林姓外送員則笑說，可能就像護身符繞三圈香爐的概念，其實就是一種覺得能讓自己帶來好運的小舉動，因為自己沒嘗試過所以不好說到底有沒有用，但對這說法感到很有興趣，有機會也會想去試試看，說不定真的能為自己帶來好運。

▲「新都市傳說」的神操作還不是每區都有效果，看完大家都想嘗試看看。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



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