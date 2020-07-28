婆婆雨天跌坐馬路旁！外送員「秒暫停工作」霸氣護送她回家　網感動：好暖

▲護送婆婆回家後才繼續外送。非當事人。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者黃可昀／綜合報導

外送員趕著送單，遇到需要幫助的老婦人仍義不容辭暫停工作，先送對方回家！一名女網友透露，昨（27）日下午5點多她婆婆在外頭跌倒，當時又下著大雨相當無助，所幸有一名熱心的外送員主動伸出援手，甚至還送她回家再自己走回原地外送，「謝謝您的熱心和善良， 您的善良融化社會冰冷淡漠的外表，也溫暖了板橋人的心。」

原PO在臉書社團「我是板橋人」表示，婆婆跌倒地點是在板橋光復街，當時一個人跌坐在地無法起身，旁邊外送員見狀趕快過去攙扶，並且騎著婆婆的機車送她回家，確認對方安全到家後，自己再徒步走回原地繼續外送，「婆婆說善心男士的外送箱子是綠色的，我就知道您是UberEats的同仁」，但事發當下婆婆實在太過疼痛，忘記詢問對方連絡方式，後來才跟家人敘述事件經過，於是原PO趕快上網發文，「如果您看到這篇發文，請您私訊我和我聯絡，我想當面好好的謝謝您。」

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▲媳婦PO文尋找善心外送員。（示意圖／路透）



網友紛紛回應，「感恩有愛的善心人」、「婆婆記得還是要看醫生，好人有好報，希望您有機會當面跟他道謝，好暖」、「這年頭有這樣的人不簡單哦！」此篇貼文後來被轉發到社團「UberEATS台灣」，雖然沒釣出這位好心的外送員，但網友都肯定並感謝他的善舉，也有人歪樓留言，「結果那保溫箱其實是大苑子的」。

先前也有人在「爆廢公社」貼出34秒的行車監視畫面，一名UberEats外送員突然從左側切入，違停在旁邊的紅線處，拍攝者本來以為又發生外送違停事件，而且剛好被他逮個正著，正打算開罵的時候才發現，外送員下秒快步走到馬路對面，輕輕扶著老人家的手臂，協助對方走過斑馬線，護送對方安全到馬路對面後，才趕快又跑回車上繼續外送，這一幕讓網友看了都大讚「超有愛！」