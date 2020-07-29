回收阿婆紙箱一路掉！外送小哥「放下取單」急救援　安全護送暖炸目擊者

▲熱心外送員幫助回收阿婆，讓目睹的人相當感動。（圖／民眾提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

外送員趕著送餐，仍義不容辭暫停工作，幫助路邊老婆婆，街邊一景暖翻路人的心！有民眾日前看到一名熱心外送員，對方似乎是擔心回收阿婆的安全，不僅幫忙撿掉落的紙箱，還陪著老人家把回收車推到比較安全的地方。原PO忍不住大讚，現在願意停下腳步幫忙的人已經很少了，「外送員中還是有非常好的人。」

這位民眾表示，他當時瞥見窗外有名身穿FoodPanda制服的外送員，正一邊撿起不斷掉下回收車的紙箱，還一邊推著回收車，陪一位老婆婆走到比較安全的地方，「現在願意停下腳步幫助這些回收阿婆的人已經少之又少」、「希望更多人知道，外送員中還是有非常好的人。」

請繼續往下閱讀...

▲外送小哥上前幫忙撿紙箱、推回收車。（圖／民眾提供）

FoodPanda得知此事後，決定獎勵該位外送員，就找到這位梁姓小哥了解來龍去脈。梁姓外送員透露，那個時候他其實是在等待取餐，就看到照片中的那位回收婆婆走在馬路中間，還推著跟她人差不多高的回收車，一邊走、紙箱就一邊掉。

他一看覺得實在太危險，就上前幫老人家撿紙箱，並把回收車上的繩子綁緊，接著帶婆婆走到比較安全的地方，「因為工作的關係，常常在路邊看到需要幫助的人，只要是當時的狀況可以，我都會去幫忙一下，因為都是舉手之勞。」態度相當謙虛。