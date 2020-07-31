超黑發亮「大蚯蚓」闖民宅吐舌頭　她嚇傻...專家比對：是真的蛇

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林一名家庭主婦半夜在廚房發現一隻「蚯蚓」跑進家中，仔細一看身上黑得發亮還會吐出細細的舌頭，嚇得不知該如何處置，後經過詢問生態專家才獲得正解，確認原來是俗稱「蚯蚓蛇」的盲蛇，是台灣最迷你的蛇種。盲蛇不會主動靠近並攻擊人類、且無毒，才放生到屋外花圃中。

▲盲蛇平均體長約只有6至17公分。牠們的頭部與尾巴兩端外表是一樣的，身體上也沒有明顯較為幼細的頸部，雙眼已經退化成兩顆小圓點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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發現盲蛇的王媽媽表示，第一眼看到「盲蛇」時還以為是蚯蚓，但比較細又非常黑，感覺不太像，所以又懷疑是不是線蟲，由於線蟲是害蟲，不能放生，所以打電話給生態專家、樟湖國中小校長陳清圳確認，最後才確定它是「盲蛇」。

王媽媽說，這條「盲蛇」長度約10公分，據了解這種小蛇以螞蟻、白蟻及其卵為食，可在住家周邊的花園、苗圃土壤中或白蟻蛀食的朽木中可發現其蹤跡，不會對人或環境產生立即的傷害或明顯的影響，遭「盲蛇」誤闖的民宅，廚房後方都是草地，是符合「盲蛇」習慣出沒的環境。

最後這條「盲蛇」在被得知並非害蟲之後，隨即被放生重獲自由。生態專家、樟湖國中小校長陳清圳表示，民眾如果發現怪怪的蚯蚓時，不妨可觀察看看，盲蛇是棲息於地洞的蛇種，體型細小並善於掘洞，唯一分別就是盲蛇的身體並沒有分成明顯的段節。

▲盲蛇身體呈亮灰色或紫色，細小眼睛已經失去視能，不過仍有一定的感光能力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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