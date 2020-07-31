蒜頭價飆直逼200比香腸貴！霸氣老闆賣大腸包小腸　要多少自己拿

▲蒜價持續飆漲，香腸攤老闆還是足量供應不縮水。老闆曾進忠說，蒜價高漲但還在可吸收範圍，每天使用量約10台斤左右。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

蒜頭批發價每台斤160元，傳統零售市場直逼200元大關，許多美味佳餚要靠蒜頭吃才夠味，少了蒜頭好像缺一味。位於雲林縣斗南鎮光華路上，一家賣了數十年糯米腸、烤香腸攤，攤上擺蒜頭供顧客，要搭吃多少蒜頭自己拿，現在每台斤蒜價比香腸貴，老闆滿足顧客需求，每日供應約10斤；老闆說，賣香腸不可能每條賺，少賺而已。

網友傳頌多時的「斗南新光路橋超美味大腸包小腸」，香腸攤在雲林縣斗南鎮光華路上，每天下午2點30分才開始生火，只賣3個多小時，客人口耳相傳上門，老闆在大腸包小腸搭入蒜頭切片、醃製薑片，怕顧客蒜頭太少，還會在攤上用塑膠甕裝蒜頭，供消費者要吃多少自拿。

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▲斗南鎮光華路上，一家賣了數十年烤香腸攤，攤上擺蒜頭供顧客，要搭吃多少蒜頭自己拿，現在蒜價比香腸貴，老闆說，賣香腸不可能每條賺，沒關係。（圖／記者蔡佩旻攝）

雖然蒜價持續飆漲，香腸攤老闆還是足量供應不縮水。老闆曾進忠說，蒜價高漲但還在可吸收範圍，每天使用量約10台斤左右，賣香腸不可能每條賺，不要太斤斤計較，顧客也都取適量，不會貪小便宜，蒜頭放在攤上，就是免費供應，不會因漲價，就減少提供。

老闆曾進忠說，香腸與糯米腸都是自己調配灌製，採用溫體豬後腿肉以肉桂、高粱酒等醃漬，糯米腸添加油蔥爆香，每天各灌製70斤約300份，賣完就收攤，都是顧客「呷好逗相報」。

▲老闆在大腸包小腸搭入蒜頭切片、醃製薑片，怕顧客蒜頭太少，還會在攤上用塑膠甕裝蒜頭，供消費者要吃多少自拿。（圖／記者蔡佩旻攝）

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