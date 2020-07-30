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蒜頭每台斤160元創10年新高　蒜農「蒜種全賣」不種了

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記者蔡佩旻／雲林報導

許多美味料理，少不了蒜頭來提味，近月來蒜頭市價一路飆漲，因受到疫情影響，進口蒜卡關，加上國內蒜頭庫存量剩下4300公噸，以每日餐廳、小吃部脫膜蒜仁需求量100噸計算，只能再供應4個月，洗選脫膜蒜仁供應商怕缺貨，提高收購價積極向蒜農民收購，連帶造成蒜種價格，從每台斤60元漲到120元，市售蒜頭漲到160元，受蒜頭高價、入袋為安，蒜農把蒜種全賣出不種了。

▲雲林蒜農9月陸續播種，許蒜農已開始整理蒜種，受蒜頭高價吸引，部分農民把準備用來做蒜種的蒜頭全賣出不種。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲莿桐鄉農會總幹事張鈺萱（右）說明，農民計算成本會認為，將手上現有蒜種當蒜米賣掉是穩當當的高價值。（圖／記者蔡佩旻攝）

每年9月中開始到11月間，雲林蒜農陸續種蒜頭，現在很多蒜農已開始整理蒜種，受蒜頭高價吸引，部分農民把準備用來做蒜種的蒜頭全賣出不種；蒜農表示，每分地大約需4萬多的蒜種錢，1公頃就要就要40多萬的蒜頭成本，種植採收要200天，明年蒜價又是未知數，有人乾脆不種，將蒜種賣掉，現賺一筆入袋為安，高蒜價讓很多準備賭一把投入種植的卻步了。

莿桐鄉農會總幹事張鈺萱指出，今年蒜頭國內產量其實在從4月開始採收以後來到7月就差不多吃完了，必需要靠進口，但因為疫情的關係有各種因素，造成進口不及無法銜接，形成成整個國內目前蒜價高漲，蒜種每年從9月到11月是台灣陸陸續續在播種的期間，所以目前預備9月播種的農民現在已經陸續在整理蒜種，現卻因蒜球價飆漲、斷貨，所以連帶蒜種價格往上提升。

▲雲林蒜農9月陸續播種，許蒜農已開始整理蒜種，受蒜頭高價吸引，部分農民把準備用來做蒜種的蒜頭全賣出不種。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今年蒜頭國內產量其實在從4月開始採收以後來到7月就差不多吃完了，必需要靠進口，但因為疫情的關係有各種因素，造成進口不及無法銜接。（圖／記者蔡佩旻攝）

以過去來講平均價約在6、70元，現在已經來到高價每公斤260元，「這會影想到整個明年的產量」，張鈺萱說明，這時農民會計算成本，他們會認為，將手上現有蒜種當蒜米賣掉是穩當當的高價值，而要是留著當「蒜種」種植的200天後，收成價格可就不一定能賺這麼多。

張鈺萱舉例，像莿桐農會本來預計將蒜頭專業區從30、50到100公頃慢慢建立起來，由我們提供穩定的蒜種和機械化的播種跟採收，帶領青農一起創業，可是今年受到蒜種高價影響就卻步了，農會沒有辦法做這樣的高投資而將計畫排程在時間上往後延。

可想，農會面臨到的困難，農民當然就更甚，如此農民就會來問詢問農會，有沒有什麼高經濟價值的農作物可以建議種植，他們就會想要轉種其他農作物，而不種蒜頭，所以這整個蒜種的大飆漲狀況，將會讓明年度整個蒜頭種植面積、產量都受到很大的影響。

▲雲林蒜農9月陸續播種，許蒜農已開始整理蒜種，受蒜頭高價吸引，部分農民把準備用來做蒜種的蒜頭全賣出不種。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林蒜農9月陸續播種，許蒜農已開始整理蒜種，受蒜頭高價吸引，部分農民把準備用來做蒜種的蒜頭全賣出不種。（圖／記者蔡佩旻攝）


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