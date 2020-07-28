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雞排店老闆關心一句「怎麼晚到了」　外送員怒飆10分鐘：我被撞死你負責！

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記者柯沛辰／綜合報導

新北市汐止一間雞排店26日晚間接到訂單，趕緊把餐點炸好，但等了20分鐘，才見到外送員姍姍來遲。當時老闆隨口關心一句「怎麼比較晚來」，怎料外送員突然爆氣，當街痛罵老闆10多分鐘，不僅狂飆三字經，還怒嗆「我被撞死你要負責！」

老闆26日晚間9點19分接獲訂單，很快把3份地瓜薯條炸好，裝進塑膠袋，但等了20分鐘才見到外送員領餐。當時老闆擔心食物涼掉、影響品質，好奇詢問「怎麼比較晚」、「今天比較忙嗎」，怎料外送員當場情緒失控，開始狂飆三字經。

▲▼老闆關心一句「怎麼晚到了」　外送員怒飆10分鐘：我被撞死你負責！。（圖／東森新聞）

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▲外送員情緒失控，當街狂罵老闆10多分鐘。（圖／東森新聞）

現場民眾錄下過程，可見外送員狂飆三字經，還舉手指著老闆鼻子狂罵：「跟你們不認識，等一下是會怎樣！還是我被撞死，你要負責？你要負責，我就騎快一點啦！」老闆低頭不語，但外送員怒氣難消，接著質問：「講話啊！現在是怎樣！」罵了10多分鐘才騎車離去。

事後，老闆無奈表示，當時他的口氣沒有不好，只是問了一句「怎麼那麼晚才過來」，外送員則回答「我們也是很忙啦，你們都不知道我們怎麼忙」。老闆表示理解，本想靜靜聽外送員發牢騷，不料對方情緒失控，開始狂爆粗口。

▲▼老闆關心一句「怎麼晚到了」　外送員怒飆10分鐘：我被撞死你負責！。（圖／東森新聞）

▲老闆擔心影響食物口感，主動關心原因，卻讓外送員暴怒。（圖／東森新聞）

老闆說，他詢問不是為了責怪，而是怕食物送到客人手裡過太久，口感會不好，吃起來也會不好吃，才關心原因。如今發生這種事，若未來外送員都是這種素質，會考慮與業者解除合作，也不排除對外送員提告。

對此，熊貓平台業者回應，這起個案還在調查中，後續將根據承攬服務條款，作出相對應的處置。

▲▼老闆關心一句「怎麼晚到了」　外送員怒飆10分鐘：我被撞死你負責！。（圖／東森新聞）

▲老闆相當無奈，考慮與平台解除合作。（圖／東森新聞）

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