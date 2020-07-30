蒜價狂漲！生鮮超市580公克賣135元　婆婆媽媽縮手了

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣蒜頭產量占全國9成以上，今年種植面積4510公頃，今年產地蒜頭種植期間受到天候影響，較去年少約200公頃，但總產量上升約3000噸，國內年需求量為5萬公噸，受到新冠肺炎影響，進口蒜頭因檢疫問題無法進口，國內需求量大增，蒜頭產地批發價每公斤250元，生鮮超市580公克蒜仁賣135元，許多家庭主婦縮手買不下去。

▲蒜頭產地批發價每公斤250元，生鮮超市580公克蒜仁賣135元，許多家庭主婦縮手買不下去。（圖／記者蔡佩旻攝）

有在買菜的婆婆媽媽上菜市場或生鮮超市，發現蒜頭漲價了！隨便用手抓一把蒜仁就要上百元，生鮮超市重量約580公克的蒜仁賣135元，有家庭主婦看到標價，趕忙將整包蒜仁放回架上；消費者李小姐說，真的很貴，比豬肉及香腸還貴，只好少用改換薑、蔥替代調味。

▲有家庭主婦說，蒜頭現在漲到比豬肉及香腸還貴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

炒青菜、紅燒料理等不少美味料理，少不了蒜頭來提味，餐廳、快炒店、自助餐等餐飲店，蒜頭使用量大，蒜頭價格持續飆漲，讓餐飲業者大喊吃不消；斗六桃花源餐廳總經理曾紹威表示，餐廳每月蒜頭使用量約50台斤，蒜頭價格持續漲，許多料理需要靠蒜頭來提香味，不放或放太少都不夠味，蒜價再貴也只能摸摸鼻子，自行吸收。

三好國際酒店表示，飯店以客為尊，提供最好的餐飲、住宿服務，餐點皆已公告訂價，不能任意變動價格，即使蒜頭售價飆漲，為供應顧客最好的美味，照常進貨上菜，自行吸收漲價成本。

▲炒青菜、紅燒料理等不少美味料理，少不了蒜頭來提味，餐廳、快炒店、自助餐等餐飲店，蒜頭使用量大，蒜頭價格持續飆漲，讓餐飲業者大喊吃不消。（圖／記者蔡佩旻攝）



►二手票券豐富你的生活





►生火了！連我媽都用到發光



【其他新聞】

►蒜頭每台斤160元創10年新高 蒜農「蒜種全賣」不種了

►迎報復性出遊商機 雲林飯店業者推精緻西餐Semi Buffet

►獨／蜂蜜珍奶「特調配方」曝！小蜜蜂杯裡飄啊飄...正妹狂讚直接喝光

►影／買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到奇怪聲音」...20隻小鵪鶉孵出來了！