小黃跨雙黃線超foodpanda還飆國罵　外送員怒吼：你差點撞死我！警方回應了

▲計程車司機不斷對外送員飆粗口，讓一旁的騎士看傻眼。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄發生一起foodpanda外送員與汽車駕駛當街飆罵、爆粗口的案件，時間是在29日下午3點，foodpanda的機車騎經過皓東路，疑似遭到一輛計程車逼車，讓他受到驚嚇，不滿之餘，外送員一路騎著機車緊追在後，直到計程車因為停等紅燈停下，雙方才開始理論，但計程車司機一下車就飆出一連串「三字經、五字經」，機車騎士因此不滿回嗆「你知不知道你剛才差點撞死我啊！」，雙方火氣都很大，讓一旁其他停等紅燈的人全都看傻了眼。

還原這起事件的經過，可以從畫面上清楚看到，雖然機車騎士追到人以後，因為遇到紅燈，把車停在對方的前面，但計程車司機很不滿，下車立刻飆罵出一連串「三字經」，這時機車騎士才不滿的下車，走過去回嗆他「你知不知道你剛才差點撞死我啊！前面有一台車，你這樣一直給我逼車！」

▲計程車司機不斷對外送員飆粗口。（圖／記者黃子倩翻攝）

聽到這，原本就不停飆國罵的計程車司機更是怒火難消大喊「機車騎在快車道，Ｘ你ＸＸＸ」，聽到自己被指責，機車騎士繼續怒回「（這條路）又沒有禁行機車，又沒有禁行機車！」計程車司機聽了再回 「要不然要怎樣，ＸＸＸＸＸ，叫警察來啊！」聽到這裡雙方似乎有了第一個共識，foodpanda外送員立刻回：「好！叫警察，有行車記錄器，看你剛剛怎麼逼的！」

但雙方繼續叫罵，這時計程車司機先說「逼什麼車？你騎在快車道！」，騎士再回「我騎在快車道錯了嗎？我跟著大家這樣，是不能騎車是不是？停旁邊叫警察來，快，公然侮辱」，接著開始念對方的車牌，大喊叫警察來，但對方絲毫不理會直接開走。

事隔4個小時，foodpanda外送員才前往警局報案，但他暫不提告。三民二分局交通組長劉易鑫受訪時表示，「foodpanda是沒有違規，內車道可以行駛機車，另外計程車的部分有多項的超車違規，依照安全規則101條的規定，連續連貫兩輛的車輛他是不能超車的，那第二點他雙黃線超車，那第三點他超車間距沒有達半公尺以上，這個都有違規的。」

▲計程車司機先下車理論。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，由於行車記錄器明顯拍到小黃司機超車時已經跨越雙黃線，如此依超車不當恐挨罰1200元到2400元，另外三民二分局也呼籲，用路人應遵守交通規則，如與他人發生事故或糾紛時應保持理性，謹慎處理，並通報警方到場協助，切勿意氣用事，自行攔車下來理論的結果，很可能觸犯強制罪。

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