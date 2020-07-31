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快訊／李登輝治喪事宜　總統府工作小組會議最新說明

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▲▼前總統李登輝。（圖／路透）

▲前總統李登輝。（圖／路透）

記者陶本和／台北報導

前總統李登輝於30日晚間於台北榮總病逝。據悉，由於他是基督徒，並不會設立靈堂，而總統府31日召開治喪工作會議，預定在台北賓館辦理追思會。總統府中午12時30分舉行記者會，由發言人黃重諺出面說明說明治喪的相關事項。《ETtoday新聞雲》全程直播。

李登輝30日晚間病逝，享耆壽98歲。台北榮總緊急召開記者會說明，李登輝抵抗力弱，住院過程中反覆感染，這5個多月來醫療團隊與家屬一次次合作想穩定病況，最後仍因敗血性休克與多重器官衰竭不治。

對於治喪事宜，會依照往例，由總統蔡英文明令治喪大員，總統府也將召開治喪大員會議，並成立工作小組，在尊重家屬的意願、符合慣例體制及卸任元首身份的原則下，妥善辦理李前總統身後事宜。

針對李登輝的治喪事宜，31日一大早就由總統府秘書長蘇嘉全於府內召開治喪會議，在會議結束後由黃重諺於中午12時30分舉行記者會，說明接下來府方就李登輝治喪的相關事宜。

據悉，由於李登輝是基督徒，治喪事宜會尊重家屬意願與基督教儀式，因此不會設立靈堂；屆時會於台北賓館辦理追思會，全國民眾都可前去表達哀悼之意。

李登輝：
●1923年1月15日出生
●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）
●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）
●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）
●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）
●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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