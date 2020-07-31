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62年後終與亡兄重逢...李登輝淚灑靖國神社：父親無法接受死訊不准設牌位

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▲▼前總統李登輝。（圖／路透）

▲前總統李登輝。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

前總統李登輝30日晚間病逝台北榮總，享耆壽98歲，消息傳出後，各界致上哀悼。日媒也紛紛在第一時間報導逝世消息，而《產經新聞》更在報導中提到2007年李登輝首次前往靖國神社參拜時，因睽違62年再度與二戰期間戰死沙場的亡兄李登欽相會，忍不住落下男兒淚，展現出李登輝堅毅中溫柔的一面。

《產經新聞》報導，李登輝身為「台灣民主化之父」，出生於日治時期，畢業於京都帝國大學農學部（現京都大學）。李登輝曾說，「直到22歲以前，我都是個日本人。」是個橫跨台日政壇的親日派，而他在2000年總統卸任後，曾因接受治療與學術活動等目的訪日9次。報導中也提到，李登輝2007年訪日時，曾經前往靖國神社參拜，悼念二戰時期戰死馬尼拉的哥哥李登欽。

1943年，李登輝與胞兄李登欽(左)合照。（圖／日本李登輝之友會提供）

▲1943年，李登輝與胞兄李登欽（左）照。（圖／日本李登輝之友會提供）

李登輝2007年赴東京進行學術交流，同時前往日本供奉二戰戰死軍人的靖國神社，參拜胞兄李登欽，完成長年以來的願望，當時也曾引發熱議，外界認為李登輝此舉太過「敏感」。然而根據日本李友會報導資料，擔任日本海軍上等機關兵的李登欽1945年戰死馬尼拉後，連屍骨都沒有找到，李登輝的父親無法接受長子戰死的事實，直至臨終前都堅持尋找兒子仍然存活的證據，因此家中從未擺放過李登欽的牌位，靖國神社是唯一一個能夠證明李登欽曾經存在過的地方。

睽違62年，重新與亡兄李登欽重逢，李登輝忍不住淚灑靖國神社說，「相隔62年終於與哥哥相見，讓我不禁落淚，謝謝靖國神社長年以來替我祭拜我的哥哥。」對於各界的爭議，他回應道，「我認為，不論是個人還是家庭，都應該好好思考有關於靖國神社的問題。每個人對於信仰與靈魂都有自己的想法，不應該受到政治的力量破壞。」

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