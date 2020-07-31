陳水扁曝李登輝交棒期勉：「你要努力做8年」　感激他帶領228牽手護台灣





▲陳水扁談李登輝。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

記者袁茵／台北報導

前總統李登輝30日晚間在台北榮總逝世，享耆壽98歲。前總統陳水扁30日晚間回憶道，李登輝曾經在總統官邸勉勵他，要好好努力做8年，「或許這也是李前總統願意帶領228牽手護台灣的原由之一，我心存感激。」

陳水扁說，2018年1月15日是李登輝農曆與國曆同一天的96歲大壽，為了趕在李登輝生前政治和解，一笑泯恩仇，他專程前往翠山莊親向李登輝恭祝心目中的「台灣民主之父」萬壽無疆，只是沒想到二年半前的祝壽之行，卻成為前後任台灣總統最後一次的見面。

▲陳水扁悼念李登輝。（圖／陳水扁提供）

陳水扁表示，李登輝揮淚看著他拄杖的背影離去，讓他不禁想起2000年5月20日完成首度政權移交後，他親送李登輝離去時的巨人背影，那是台灣精神、台灣文化、台灣歷史的縮影，如今再也看不到台灣這艘民主之船「老船長」李登輝的背影了，這是台灣從威權走向民主運動的重大損失。

陳水扁提到，李登輝曾跟他說過，2000年總統大選後打算在九月才辭去國民黨主席職務，但看到國民黨內部的亂象，再做黨主席也沒意思了，如果李登輝不要那麼早辭去國民黨主席，以其民主氣度，對第一次政黨輪替後的政局穩定將會做出更大的貢獻。

陳水扁提及，李登輝曾在總統官邸期許他，「你要好好做，不是做四年，而是要努力做八年」，或許這也是李登輝願意帶領228牽手護台灣的原由之一，讓他心存感激。

「高山仰止，景行行止」陳水扁說道，李登輝對台灣民主鞏固與深化的推動，像大山一樣崇高偉大，將受到台灣人民和國際社會永恆的敬仰，最後敬請李登輝夫人曾文惠女士和全體家人節哀保重，李登輝在天之靈安息。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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