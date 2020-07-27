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兄弟情誼不再！英媒曝：強生「超希望」川普敗選　私下支持拜登

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▲▼美國總統川普與英國首相強生。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國首相強生（左）與美國總統川普（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

英國首相強生（Boris Johnson）與美國總統川普（Donald Trump）一直被外界視為盟友，近日卻有消息指出，英國政府私底下「極度希望」川普在年底的大選中失利，由拜登取代總統大位。一名部長級的官員向記者表示，「如果川普不連任，許多事會容易得多。」

綜合外媒報導，英國政府私底下一直想和川普拉開距離，一名部長級官員向《紐約時報》記者表示，「如果川普不連任，許多事會容易得多。」本月初時，還有一名英國高級外交官向媒體表示，若是拜登（Joe Biden）能擔任總統，就能終結川普時代的腐敗，「川普的腐敗和他自戀的行為，都會隨著一個不同類型的總統而離開。」

事實上，英國政府並非一開始就支持拜登，讓強生態度轉變的關鍵就在於「華為」。原先強生並不想完全禁用華為，也因此和川普在會面時發生衝突，還有消息指出，川普一度將手機丟向強生。

儘管英國在美國對華為做出制裁後讓步，但強生與川普也開始產生嫌隙，一名英國政府顧問向《星期日泰唔士報》表示，強生正試圖和川普保持距離；國際貿易大臣特拉斯（Liz Truss）也坦承，英國要淡化對英美新協議的態度。

《星期日泰唔士報》指出，目前強生政府放慢與美國簽署新協議的腳步，並認為拜登的勝利可以消除現階段的問題。一名保守黨顧問表示，只要拜登上任，英國就不需要簽署雙邊貿易協議，而是可以重新加入多邊的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）計劃。

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