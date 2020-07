痛批熱門趨勢「噁心」！川普再槓推特　不滿負面訊息滿天飛

▲美國總統川普不滿推特上都是自己的負面消息。(圖/路透)



實習記者林宣佑/綜合外電報導

「推特重度成癮者」美國總統川普,面對社群網站上大量有關自己的負面訊息,在當地時間27日發表一則貼文,認為推特上的流行趨勢都在醜化他,這些話題是「非法的」,且讓他覺得「噁心」。

川普在貼文中沒有引用法條解釋推特是否違法,但暗示推特刻意操作他的負面話題,讓它們成為熱門點擊趨勢,「使他看起來很糟」。推特網站則回應,熱門趨勢是演算法決定的,並非人為,並拒絕再對此事做出回應。

So disgusting to watch Twitter’s so-called “Trending”, where sooo many trends are about me, and never a good one. They look for anything they can find, make it as bad as possible, and blow it up, trying to make it trend. Really ridiculous, illegal, and, of course, very unfair!