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痛批熱門趨勢「噁心」！川普再槓推特　不滿負面訊息滿天飛

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▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普不滿推特上都是自己的負面消息。（圖／路透）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

「推特重度成癮者」美國總統川普，面對社群網站上大量有關自己的負面訊息，在當地時間27日發表一則貼文，認為推特上的流行趨勢都在醜化他，這些話題是「非法的」，且讓他覺得「噁心」。

川普在貼文中沒有引用法條解釋推特是否違法，但暗示推特刻意操作他的負面話題，讓它們成為熱門點擊趨勢，「使他看起來很糟」。推特網站則回應，熱門趨勢是演算法決定的，並非人為，並拒絕再對此事做出回應。

他們在川普5月針對「郵寄投票導致舞弊」的推文中，引註事實查核連結，指出川普的推文含有不實資訊。各家媒體都用「史無前例」來形容推特的舉動。

美國「佛洛伊德事件」發生後，美國各地發起抗議活動，有一些地方甚至演變出暴力形式。川普在推特發文表示，美國政府將會進行制止，威脅示威者儘速停止活動該則貼文被推特加上「宣揚暴力」的標籤。

川普對推特的不滿越來越明顯，甚至買下推特對手公司臉書的廣告，指控推特有政治偏見，噤聲他的言論，試圖影響11月的選舉。他在5月提出行政命令，意圖削弱社群平台的「言論審查權」，但法律和科技專家仍懷疑該命令是否會在法庭上生效。

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