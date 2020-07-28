痛批熱門趨勢「噁心」！川普再槓推特　不滿負面訊息滿天飛

▲美國總統川普不滿推特上都是自己的負面消息。（圖／路透）



實習記者林宣佑／綜合外電報導

「推特重度成癮者」美國總統川普，面對社群網站上大量有關自己的負面訊息，在當地時間27日發表一則貼文，認為推特上的流行趨勢都在醜化他，這些話題是「非法的」，且讓他覺得「噁心」。

川普在貼文中沒有引用法條解釋推特是否違法，但暗示推特刻意操作他的負面話題，讓它們成為熱門點擊趨勢，「使他看起來很糟」。推特網站則回應，熱門趨勢是演算法決定的，並非人為，並拒絕再對此事做出回應。

So disgusting to watch Twitter’s so-called “Trending”, where sooo many trends are about me, and never a good one. They look for anything they can find, make it as bad as possible, and blow it up, trying to make it trend. Really ridiculous, illegal, and, of course, very unfair! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2020

他們在川普5月針對「郵寄投票導致舞弊」的推文中，引註事實查核連結，指出川普的推文含有不實資訊。各家媒體都用「史無前例」來形容推特的舉動。

美國「佛洛伊德事件」發生後，美國各地發起抗議活動，有一些地方甚至演變出暴力形式。川普在推特發文表示，美國政府將會進行制止，威脅示威者儘速停止活動；該則貼文被推特加上「宣揚暴力」的標籤。

川普對推特的不滿越來越明顯，甚至買下推特對手公司臉書的廣告，指控推特有政治偏見，噤聲他的言論，試圖影響11月的選舉。他在5月提出行政命令，意圖削弱社群平台的「言論審查權」，但法律和科技專家仍懷疑該命令是否會在法庭上生效。

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