　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅致政曝李眉蓁論文風波最大贏家是「它」：不知是否影響排名？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲民進黨立委羅致政。（資料照／記者李毓康攝）

▲民進黨立委羅致政。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁被踢爆中山大學碩士論文有96％抄襲他人著作，引發熱議。對此，民進黨立委羅致政23日在臉書表示，李眉蓁的論文抄襲事件，最大贏家應該是台北大學。

李眉蓁日前先是被促轉會前副研究員吳佩蓉指控，其在2007年發表的碩士論文《台灣對中國大陸之貿易分析》有4頁抄襲僑委會委員長童振源發表的《兩岸政經互動》；22日時，又被媒體踢爆整本論文多達96％的頁數都抄襲台北大學碩士畢業生雷政儒的論文《兩岸經貿互動與台商投資之演變分析》。

對此，羅致政認為，「李眉蓁的論文抄襲事件，最大贏家應該是台北大學！這事不知會不會影響校系排名？！」不過，有網友好奇羅致政怎麼會這麼認為？他回應，「因為中山大學的碩士論文抄台北大學的論文」、「 一竿子打翻所有在職專班，實在很不公平！」

另外，中山大學24日則發聲明表示，有關李眉蓁學位論文疑似涉及抄襲案，今召開第一次審定委員會，決議如下：一、本案經出席委員比對，一致發現被檢舉人之碩士論文內容文字，與童振源教授之專文及雷政儒君之碩士論文，有高度相似。第二、 為求完善，本案仍將送校外專業領域公正學者審定，預計在3週內完成。

第三、 外審後，於1週內召開第二次審定委員會，確認審定結果。本案預計於一個月內審定確認。中山大學表示，李眉蓁可於收到通知後10天內以書面回覆，且與其導教授在第二次會議時到場說明。

其他人也看了這些...

論文抄襲風波！李眉蓁爆哭道歉：放棄中山大碩士學位
李眉蓁放棄中山碩士學位　江啟臣「我無法接受學術抄襲」：支持她勇敢面對錯誤
李眉蓁落淚盼止血！講到「放棄學位」哽咽　401字聲明+2度鞠躬道歉

更多熱門新聞...

李眉蓁淚崩宣布放棄碩士學位　吳益政：承認錯誤需要勇氣
李眉蓁主動放棄學位　柯文哲：無法單方面拋棄、所有紛擾要回歸制度本身
趙天麟：李眉蓁「別小看高雄人」…得承擔論文風波後座力

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
癌末女兒「穿上藍色禮服」　父痛曝最後心願：想見媽媽最後一面
醒吾校花神似TWICE成員　「被搭訕超過50次」
建管處涉貪官員成浮屍！獨自走上河堤...「最後身影」曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

羅致政曝李眉蓁論文風波最大贏家是「它」：不知是否影響排名？

蘇辦：蘇嘉全論文貨真價實　非李眉蓁之流可相提並論

傳被推舉參選民進黨北市黨部主委　林飛帆：沒意願也沒資格

蔡英文訪嘉義　親用三倍券購買農特產

私菸案未糾正總統府　國民黨批監院變紙糊：蔡英文成獨裁怪獸

李眉蓁論文燒到「代寫市場」　管碧玲批教育部執法消極「7年只查3件」

綠營縣市首長兼黨內要職　鄭文燦：民進黨本來就「以黨輔政」

2020國家卓越建設獎出爐　台中市奪公共工程規劃、貢獻10大獎

呼應美國務卿蓬佩奧　外交部：感謝美國政府不斷為台灣仗義執言

柯文哲拼黨員大會出席率拍片喊話「我們需要你」　民眾黨：線上報名送馬克杯

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

恐怖打工經歷！韓國留學生險犯罪 老闆轉300萬到戶頭...下秒遭凍結

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

直擊剃羊毛、寶貝球秒變皮卡丘　日藝術家翻轉氣球網：有神快拜

李眉蓁中山大學論文抄襲風波！出面暴哭道歉：放棄碩士學位...

任容萱驚訝姐姐「很想趕快40歲」　Selina不怕奔4：我還沒到最美的時候

羅致政曝李眉蓁論文風波最大贏家是「它」：不知是否影響排名？

蘇辦：蘇嘉全論文貨真價實　非李眉蓁之流可相提並論

傳被推舉參選民進黨北市黨部主委　林飛帆：沒意願也沒資格

蔡英文訪嘉義　親用三倍券購買農特產

私菸案未糾正總統府　國民黨批監院變紙糊：蔡英文成獨裁怪獸

李眉蓁論文燒到「代寫市場」　管碧玲批教育部執法消極「7年只查3件」

綠營縣市首長兼黨內要職　鄭文燦：民進黨本來就「以黨輔政」

2020國家卓越建設獎出爐　台中市奪公共工程規劃、貢獻10大獎

呼應美國務卿蓬佩奧　外交部：感謝美國政府不斷為台灣仗義執言

柯文哲拼黨員大會出席率拍片喊話「我們需要你」　民眾黨：線上報名送馬克杯

封溪護魚20年！金瓜寮溪遭怪手「輾進去」　生態工法基金會：請水利署停工並復原

看見二女兒Lily發文！　小S急警告「18歲以前禁止談戀愛」

中職／史上第26人！陳鏞基終於千安　當年水手球探悄悄現身見證

CBA／林書豪狂轟本季新高38分　北京內戰首鋼掃11連勝

楊冪膝上裙「激瘦鉛筆腿」仙炸！　無P原圖流出…網對比超震撼

日職／前一戰挨滿貫砲　宋家豪回穩6球收工　

《DD52》鬼牌首次演出「全場哭了」　潘瑋柏楊丞琳起身鼓掌

不斷更新／陳俊秀得點圈安打　樂天6比7落後富邦

中職／統一獅預算比往年多還要簽自培　林子豪怎麼談不設限

吃白米除濕氣兼瘦身！Ella陳嘉樺給女孩的5個保養建議

政治熱門新聞

中山大學這碩班「臉書追蹤10萬人↑」就可報考

李眉蓁指導教授身分曝！論文放水有深意

李眉蓁被爆論文抄襲　中山大學首次背書：與這2人高度相似

羅文嘉一關鍵籲：民進黨遲早出事

吳佩蓉臉書曝光「踢爆李眉蓁論文抄襲」鐵證

論文案讓韓重新起飛？吳子嘉：這麼做一定選上

李眉蓁抄論文！竟是國民黨爆的料

假學位連環爆！國民黨反咬綠營7人「大問題」

共機夜間擾台　國軍2度廣播驅離

涉貪官員曾華崇陳屍橋下　北市府回應

抄襲苦主雷政儒0表態！「銀行同事」曝近況

李眉蓁「超狂質詢影片」曝！狂捧韓國瑜80秒

曾華崇老婆上午帶小孩衝建管處找人

論文風波狂燒！李眉蓁爆哭道歉：放棄中山大碩士學位

更多熱門

相關新聞

蘇辦：蘇嘉全論文貨真價實

蘇辦：蘇嘉全論文貨真價實

國民黨高雄市長候選人李眉蓁被踢爆碩士論文抄襲後，國民黨青年團24日指控總統府秘書長蘇嘉全的中山大學公共事務碩士班畢業論文也涉嫌抄襲，且比例高達8成。對此，蘇嘉全辦公室反駁，過去前立委邱毅指控蘇嘉全論文抄襲後，中山大學就成立審定委員會調查，其結果是「未有檢舉函所指的抄襲行為」。另外，蘇辦也強調，非常不齒藍營再次誣指蘇嘉全論文涉及抄襲，蘇嘉全的論文貨真價實非李眉蓁之流可相提並論。

李眉蓁論文燒到「代寫市場」　管碧玲批教育部執法消極「7年只查3件」

李眉蓁論文燒到「代寫市場」　管碧玲批教育部執法消極「7年只查3件」

中山大學砸100萬攬才　新生每人獲2萬元

中山大學砸100萬攬才　新生每人獲2萬元

論文設「永不公開」要證明　教育部：校方未落實將停招

論文設「永不公開」要證明　教育部：校方未落實將停招

李眉蓁被爆論文抄襲　中山大學首次背書：與這2人高度相似

李眉蓁被爆論文抄襲　中山大學首次背書：與這2人高度相似

關鍵字：

羅致政李眉蓁論文抄襲中山大學台北大學

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

賣場狂傳哭聲！不信邪課長下秒頭皮掀起噴血

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

小資族買得起！中山區電梯大樓「開價398萬」

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

開車來回輾死無辜黑狗　基隆男：好心救牠還被咬

他臥舉「遭槓鈴壓頸」腦死　World Gym賠1320萬

IU身材怎維持？吃播影片討論爆掉

參加應采兒生日趴墜3層樓！女星「樹枝插進肺部」

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

總樓層15樓是大地雷！房仲曝「建商暗黑心態」

汪異常叫滿嘴口水　她查真相痛哭

更多

最夯影音

更多
韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！
單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面