羅致政曝李眉蓁論文風波最大贏家是「它」：不知是否影響排名？

▲民進黨立委羅致政。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁被踢爆中山大學碩士論文有96％抄襲他人著作，引發熱議。對此，民進黨立委羅致政23日在臉書表示，李眉蓁的論文抄襲事件，最大贏家應該是台北大學。

李眉蓁日前先是被促轉會前副研究員吳佩蓉指控，其在2007年發表的碩士論文《台灣對中國大陸之貿易分析》有4頁抄襲僑委會委員長童振源發表的《兩岸政經互動》；22日時，又被媒體踢爆整本論文多達96％的頁數都抄襲台北大學碩士畢業生雷政儒的論文《兩岸經貿互動與台商投資之演變分析》。

對此，羅致政認為，「李眉蓁的論文抄襲事件，最大贏家應該是台北大學！這事不知會不會影響校系排名？！」不過，有網友好奇羅致政怎麼會這麼認為？他回應，「因為中山大學的碩士論文抄台北大學的論文」、「 一竿子打翻所有在職專班，實在很不公平！」

另外，中山大學24日則發聲明表示，有關李眉蓁學位論文疑似涉及抄襲案，今召開第一次審定委員會，決議如下：一、本案經出席委員比對，一致發現被檢舉人之碩士論文內容文字，與童振源教授之專文及雷政儒君之碩士論文，有高度相似。第二、 為求完善，本案仍將送校外專業領域公正學者審定，預計在3週內完成。

第三、 外審後，於1週內召開第二次審定委員會，確認審定結果。本案預計於一個月內審定確認。中山大學表示，李眉蓁可於收到通知後10天內以書面回覆，且與其導教授在第二次會議時到場說明。

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