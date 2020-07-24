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李眉蓁論文燒到「代寫市場」　管碧玲批教育部執法消極「7年只查3件」

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▲民進黨立委管碧玲。（資料照／記者李毓康攝）

▲民進黨立委管碧玲。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁被踢爆中山大學碩士論文96％都是抄襲他人著作，有學者就質疑她恐是找槍手代寫，使得論文的「代寫市場」近日又被高度關注。對此，民進黨立委管碧玲24日下午表示，李眉蓁論文風波讓她查了一下代寫議題，卻發現儘管教育部有立法欲遏止論文代寫，但7年來只查了3個案件，顯見執法的消極與不足。

「論文代寫的風氣，沒有人管」。管碧玲在臉書上表示，她2013年時看到網路論文代寫廣告氾濫，「心想代寫市場一定很大，才會有那麼大量的廣告在拉生意」，於是她修法增列《學位授予法》第七條之三（即現行第十八條），對論文代寫廣告與代寫論文者處予高額罰款。

管碧玲指出，該法於同年5月31日三讀通過，施行至今超過七年，但教育部僅完成開罰一案，罰60萬。她認為，「該件是在2014年開罰的，也就是第一年的熱度，然後就放空6年」，到今年再增添兩件，而這兩件行政程序尚在進行，處罰金額還未確定。

管碧玲批評，代寫論文多年來破壞國家高等教育品質，「惡性幾與舞弊無異」，當年推動立法懲處，讓教育主管部門總算有了遏止的法律工具，但遺憾的是，法律施行以來已7年，但論文代寫情形仍然氾濫，而教育部迄今只查處3件，顯見執法的消極與不足。

管碧玲表示，李眉蓁的論文，是不是代寫的結果？我們不得而知，「她本人去複製貼上96％的內容，想到就不寒而慄」，她實在不敢相信，因此想到代寫的課題。查了一下，才知道處罰的工作被晾在一邊，「代寫風氣沒有人管，作為立法的人，實在感到失望」。

《學位授予法》第18條全文規定如下：

有下列情形之一者，處行為人或負責人新臺幣三十萬元以上一百萬元以下罰鍰，並得按次處罰：

一、以廣告、口述、宣播或其他方式，引誘代寫（製）論文、作品、成就證明、書面報告、技術報告或專業實務報告。

二、實際代寫（製），或以口述、影像等舞弊方式供抄寫（製）論文、作品、成就證明、書面報告、技術報告或專業實務報告。

前項罰鍰之處罰，由主管機關為之。

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