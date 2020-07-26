「2030雙語國家」計畫經費提升至20億！教育部將擴大引進300名外師

▲教育部引進英文外師計畫，預計未來增至300名。（圖／教育部提供）



記者許展溢／台北報導

為落實「2030雙語國家政策發展藍圖」，教育部今（26日）指出，其中，「引進外籍英文教師計畫」實施至今已邁入第6年，獲補助的公立高級中等學校可聘請外籍教師每週進行20至22節全英語課程。由於實施成效良好，深獲好評，參加引進外師計畫的學校逐年增加，預計110年經費將爭取提升至20億，外籍教師增加至300名。

教育部說明，「2030雙語國家政策發展藍圖」訂有「提升國家競爭力」、「厚植國人英語力」目標，為落實教育資源公平分配及扶弱政策，提升偏遠地區英語文創新教學及維持區域資源，透過「引進外籍英文教師計畫」，依申請件數多寡及「歷年訪視及成果參考」、「計畫案完整度及可行性」、「縣市平衡」、「弱勢協助」等4項指標進行審查，獲補助的公立高級中等學校可依據需求聘用外籍教師每週教授20至22節全英語課程。

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▲國教署強調，將逐步往2030雙語國家目標前進。（圖／教育部提供）



教育部長潘文忠日前提到，現階段投入經費約2億，希望110年能提升至20億，每年約聘約80多名外籍教師，預計未來增加到300名。國教署舉例，參與計畫的屏東高中的外師，則透過實地探查屏東縣的風土文化，發展「屏東學」英語課程，將英語結合生活與在地文化，提升學生利用英語進行溝通的意願，讓學生能透過當地文化議題，如鮪魚季、燒王船、墾丁觀光等，以活潑、有趣的教學方式，強化學生英語力與競爭力。

國教署也提，蘭陽女中、南投高中以設計生活化情境的方式，將日常英語、新聞英語、出國旅遊英語設計為對話式課程，將英語課程變有趣。國教署強調，為強化國民英語能力，提升國際競爭力，教育部將持續推動本計畫，吸引更多國外優秀人才來臺教授英語，營造沉浸式英語學習環境，讓更多的學子受惠，逐步往2030雙語國家目標前進。



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