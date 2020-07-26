　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「2030雙語國家」計畫經費提升至20億！教育部將擴大引進300名外師

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼教育部引進英文外師計畫,外籍教師,外籍老師,英文老師。（圖／教育部提供）

▲教育部引進英文外師計畫，預計未來增至300名。（圖／教育部提供）

記者許展溢／台北報導

為落實「2030雙語國家政策發展藍圖」，教育部今（26日）指出，其中，「引進外籍英文教師計畫」實施至今已邁入第6年，獲補助的公立高級中等學校可聘請外籍教師每週進行20至22節全英語課程。由於實施成效良好，深獲好評，參加引進外師計畫的學校逐年增加，預計110年經費將爭取提升至20億，外籍教師增加至300名。

教育部說明，「2030雙語國家政策發展藍圖」訂有「提升國家競爭力」、「厚植國人英語力」目標，為落實教育資源公平分配及扶弱政策，提升偏遠地區英語文創新教學及維持區域資源，透過「引進外籍英文教師計畫」，依申請件數多寡及「歷年訪視及成果參考」、「計畫案完整度及可行性」、「縣市平衡」、「弱勢協助」等4項指標進行審查，獲補助的公立高級中等學校可依據需求聘用外籍教師每週教授20至22節全英語課程。

請繼續往下閱讀...

▲▼教育部引進英文外師計畫,外籍教師,外籍老師,英文老師。（圖／教育部提供）

▲國教署強調，將逐步往2030雙語國家目標前進。（圖／教育部提供）

教育部長潘文忠日前提到，現階段投入經費約2億，希望110年能提升至20億，每年約聘約80多名外籍教師，預計未來增加到300名。國教署舉例，參與計畫的屏東高中的外師，則透過實地探查屏東縣的風土文化，發展「屏東學」英語課程，將英語結合生活與在地文化，提升學生利用英語進行溝通的意願，讓學生能透過當地文化議題，如鮪魚季、燒王船、墾丁觀光等，以活潑、有趣的教學方式，強化學生英語力與競爭力。

國教署也提，蘭陽女中、南投高中以設計生活化情境的方式，將日常英語、新聞英語、出國旅遊英語設計為對話式課程，將英語課程變有趣。國教署強調，為強化國民英語能力，提升國際競爭力，教育部將持續推動本計畫，吸引更多國外優秀人才來臺教授英語，營造沉浸式英語學習環境，讓更多的學子受惠，逐步往2030雙語國家目標前進。
 

 ►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
26歲男無照開車！輾斃「奧迪1家3口」...下場出爐
全台「最會中威力彩頭獎」縣市出爐！　10縣市竟從未中過
「教我操作手機」騙女友人進屋性侵...完事塞5百　她遭吻遍全
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

虎爺聖誕祀典興濟宮舉辦祈安清醮　「乞虎祈福」迷你虎爺擲筊杯結緣百人參與

他拋創意…周休六日+1天「三倍放」刺激經濟　破3千讚找立委推修法

遊客爆量！蘭嶼擬徵收「入島費50元」保護當地生態　澎湖忍痛賠本供水

7月校門關！故宮南院出「厭世媽媽古畫梗圖」請支援收嬰...網笑：有聲音

「2030雙語國家」計畫經費提升至20億！教育部將擴大引進300名外師

板橋漢生東路淹水！土黃色雨水淹蓋馬路　雙北14區雷雨狂襲像颱風

軍中長官愛用「你各位」開頭…鄉民破解這3字由來！　網笑爆：好像有道理

快訊／永和國光路水淹小腿！雙北豪雨狂炸　信義、大安等4區二級淹水警戒

幼娃吃火龍果「全身紅」！奶爸抓公仔同演格列佛遊記　拉起黃布條「禁止進入」

三坪祖師聖誕　全台首建四鯤鯓龍山寺舉行消災解厄保命除瘟科儀

藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

走到飛！爆衝假死、觸角狂挑釁　全人類的惡夢「臭蟑螂」嚇瘋網

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

楊丞琳.潘瑋柏驚「ØZI.吳卓源長好像！」　看兩人鬥嘴...納豆：你們在談戀愛是不是？

叫聲不斷！驚見劇毒「眼鏡王蛇」 民眾圍觀搶著拍...下秒嚇壞狂逃

李眉蓁競選總部成立大會！　致詞淚：高雄未來比我學歷重要

虎爺聖誕祀典興濟宮舉辦祈安清醮　「乞虎祈福」迷你虎爺擲筊杯結緣百人參與

他拋創意…周休六日+1天「三倍放」刺激經濟　破3千讚找立委推修法

遊客爆量！蘭嶼擬徵收「入島費50元」保護當地生態　澎湖忍痛賠本供水

7月校門關！故宮南院出「厭世媽媽古畫梗圖」請支援收嬰...網笑：有聲音

「2030雙語國家」計畫經費提升至20億！教育部將擴大引進300名外師

板橋漢生東路淹水！土黃色雨水淹蓋馬路　雙北14區雷雨狂襲像颱風

軍中長官愛用「你各位」開頭…鄉民破解這3字由來！　網笑爆：好像有道理

快訊／永和國光路水淹小腿！雙北豪雨狂炸　信義、大安等4區二級淹水警戒

幼娃吃火龍果「全身紅」！奶爸抓公仔同演格列佛遊記　拉起黃布條「禁止進入」

三坪祖師聖誕　全台首建四鯤鯓龍山寺舉行消災解厄保命除瘟科儀

台塑路州石化開發案遭提告　將局部停工至明年1月底

雷聲轟作響...「20kg大乳牛」拔腿衝馬桶！　跳上美腿求安慰

買台積電「現買現套」損失2萬元！他煩惱到吃不下飯　網：週一賺爆

不斷更新／古林睿煬2局退場　陳文杰、王威晨連續安打3局中信3比1統一

抓到了！牆邊繞8次撞見小柴頭　網友心臟被擊爆：可以玩很久

徐若瑄「第1次分開這麼久」距上次見老公已5個月！　終於帶兒回家：祝我們平安

愛貓老闆心花開喊「站站就打折」　帥喵大方合照...媽5折全帶回家！

大熱天蹲路中央…馬尾妹「緊扒車門狂搖」不給走！網傻眼：八點檔看太多

她是好女兒好議員！李眉蓁婆婆：我講的都是真的...若說假話胸部會變小

虎爺聖誕祀典興濟宮舉辦祈安清醮　「乞虎祈福」迷你虎爺擲筊杯結緣百人參與

20歲萌妹被男友「割喉放血」慘死！ 兇嫌淡定步行24min自首

生活熱門新聞

館長兒子「被人踩斷腳」連續3個「蛤」中斷直播

海邊爽玩4小時！女高中生眼睛流黃膿

對發票都市傳說！爽領1600元：我信了

兒子吃火龍果「全身紅」　奶爸抓公仔演戲

威力彩史上最高頭獎30億4人均分　彩券行闆娘曝秘訣

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

男對發票只中200！　下秒竟變700

雙北升級豪雨特報！4區二級淹水警戒

威力彩狂飆31億！正妹命理師曝中獎機率

報復玩！合歡山「武嶺亭」凌晨像夜市

月薪58K「存款破80萬」想買車！內行曝價位

快訊／被搖醒！05：33台中規模4.1地震　最大震度4級

台北上空驚人雨瀑狂灌　雙北14區大雷雨

「婚禮被放鴿子」友失蹤　他打聽狀況：斷交嗎

更多熱門

相關新聞

各級原民生「休退學率」高於一般生

各級原民生「休退學率」高於一般生

教育部公布原住民族教育概況，分析指出，108學年各級學校原住民學生總數為13.8萬人，10學年間增加1.6萬人，占全國學生3.2%，而輟學或學年間申辦休、退學率普遍高於一般生，主要原因是「個人因素」。大專生前3大休學原因依序為工作需求、志趣不合及經濟困難。

國民黨、教育部、台大聯手監控范雲長達9年

國民黨、教育部、台大聯手監控范雲長達9年

「論文代寫」7年僅罰1案！教育部：已抓60件

「論文代寫」7年僅罰1案！教育部：已抓60件

「動滋券」明日最後一天登記　教育部：錯過不再

「動滋券」明日最後一天登記　教育部：錯過不再

李眉蓁論文燒到「代寫市場」　管碧玲批教育部執法消極「7年只查3件」

李眉蓁論文燒到「代寫市場」　管碧玲批教育部執法消極「7年只查3件」

關鍵字：

教育部國教署外籍教師外籍老師潘文忠雙語國家英文教師

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

桃園妹「下面有東西」驚醒！睜眼見男友爸崩潰

館長兒子「被人踩斷腳」連續3個「蛤」中斷直播

貓咪拿去印　A4肉球讓萬人暴動了

竟然不是筍類！營養師揭「玉米筍驚人身世」　嚇壞一票網友

13歲起整型100次！網紅「整到不能上學」追夢選秀

海邊爽玩4小時！女高中生眼睛流黃膿

瑪莎拉蒂火燒車　刺青男「神秘電話」後神隱

女星西門町街頭摘口罩「沒半個人認識我」

吃了4顆葡萄過敏！　男童秒變「嘟嘟唇」...爸笑瘋上傳

情侶滑進摩鐵　警揭真實身分女友傻眼

花蓮美崙山眼鏡蛇大吞白飯　網看呆

女友爸送房「300萬AA制」　男一看訊息氣放生

對發票都市傳說！爽領1600元：我信了

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

更多

最夯影音

更多
藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...

藍色禮服癌末女子見到媽媽了！　生母哭握她手：心情講不出來...
楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

楊丞琳下廚光「備料」就崩潰！　鄭元暢放話：沒做完不可以回家

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

瘦子直播...柯震東突Call in進來發出神秘嬌喘　拍賣專輯「喜歡刷起來」

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

廚藝「沒被鍾麗緹婆婆讚美」好失落！　秦昊媽媽宣布組合解散！姊妹崩盤ＸＤ

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面