外交部拒絕江啟臣調閱解密電文　羅智強舉2例打臉「完全說謊」

▲羅智強23日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨20日拿出「2017年」駐印尼代表處的電文，指控總統府秘書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清訪問印尼，利用國營事業謀利之嫌，遭外交部反駁，但對方不願證實電文真偽；而國民黨主席江啟臣向外交部調閱已解密的電文，也被以「電文向不對外提供」為由拒絕。對此，國民黨革實院長羅智強兩個例子，批評外交部「完全是說謊」。

羅智強表示，江啟臣第一時間有向外交部索取駐印尼代表處「消失的店文」，外交部已「電文向不對外提供」為由拒絕，因此他找了兩個例子，打臉外交部長吳釗燮。

羅智強指出，第一個，是2018年9月19日，大阪處長蘇啟誠輕生的五天後，外交部就從內部「流出」蘇啟誠的檢討報告，各大媒體人手一份，內容是蘇啟誠如何檢討自己，如何對駐日代表謝長廷感到抱歉。但為了護航謝長廷，外交部就「流出」了內部電文，不過這個例子，民進黨會說是別人爆料，不是官方公布，沒關係，還有第二個例子

羅智強再舉出，2003年3月，時任外交部長簡又新，在記者會上公布了汪傳浦案的相關公文與電報，來為自己澄清，沒有直接指揮汪傳浦案，可見外交部說電文「向不對外提供」，完全是說謊。

羅智強批評，民進黨要澄清的時候，就把外交部電文做成投影片，在記者會公開；染指國營事業被抓包的時候，就說電文「向不對外提供」。

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