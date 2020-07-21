國民黨轟「高捷泰勞暴動事件」翻版！　 要求蘇嘉全、蘇震清儘速出面說明





▲國民黨文傳會副主委黃子哲。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

台灣駐印尼代表處電文控訴，總統府秘書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清叔姪，涉及利用國營事業謀利一事，國民黨要求外交部出示公文讓社會公評，總統蔡英文應全面徹查此事。24小時過後，外交部仍不願拿出公文原件，蘇嘉全則是揚言提告，國民黨痛斥形同「高捷泰勞暴動事件」翻版，呼籲相關人士儘速出面說明。

國民黨21日再次召開記者會，革實院院長羅智強指出，感謝蘇嘉全提告，剛好可以申請法院傳喚證人，要求調出證據公文，他早就在等蘇嘉全來告，仲介公司也別只會喊「以後誰敢為國家做事」。他批評，外交部遲遲不敢拿出印尼代表處發回的電報原件，說詞心虛矛盾，讓人質疑是承受何等壓力？

羅智強表示，蔡英文應徹查，象徵整飭政風的開始，國民黨揭發弊案是在幫助蔡英文「防腐」，立即展走向透明政府的決心。再次呼籲政府將電文拿出來，不該什麼事情都列入機密掩蓋，日前遭揭弊的蘇嘉全外甥案竟也能變成機密，政府機密已經淪為腐化的保護傘，沒有公開透明的政府，就沒有清廉的政府！

文傳會副主委黃子哲表示，蔡英文推動新南向政策，從「國家隊」變成蘇家隊，蘇嘉全、蘇震清兩人經常往東南亞跑，背後原因與目的為何？ 此外，牽線業者「揚運國際」、「長隆人力」、「慶圓國際」董事長高壽濤，專門投標國營企業，尤其是中油招標案。他舉例2018年，長隆人力公司得標中油勞務標案竟高達4億元，而這次幫雙蘇安排去印尼，到底有沒有對價關係？





▲黃子哲控訴新南向政策成「蘇嘉全家族提款機」，知名人力仲介公司負責人高壽濤於其中穿針引線。（圖／文傳會提供）

黃子哲質疑，2016年蘇震清等五位立委，前往印尼會面印尼副總統，對方承諾「勞工輸台不會減少」，請問這趟外訪是替誰說項？此外，2018年蘇震清在立法院委員會臨時提案，要求經濟部國營事業加速新南向投資佈局，提升雙邊投資經貿關係，要求三個月內提供書面報告，特別點名印度、印尼兩地，動機也令人起疑。

針對報導已明確表示「電報為真、日期誤繕」，證實該電報由駐印尼代表處於2016年12月20日發回外交部，但公文日期卻誤繕為民國106年（2017年），黃子哲表示，外交部公文常常輸入錯誤，日前開內部會議檢討公文精準性，但除了日期誤植外，其他的公文內容都為真。

黃子哲指出，2019年8月蘇嘉全到菲律賓參加蔡英文連任後援會成立大會，蘇嘉全公開在會上稱自己在院長任內親自到了菲律賓三次，經過查證「絕對查不到三次」，質疑「是否以私人行程前往菲律賓？去菲律賓做了什麼？」

黃子哲呼籲，蘇嘉全、蘇震清要控告國民黨揭發人士前，應該先去告外交部同仁，但外交部同仁發揮勇氣揭露真相，外交部及蘇嘉全等人應儘速出面說明，不要變成當年「高捷泰勞暴動事件」的翻版。

▲革實院院長羅智強。（圖／記者羅婉庭攝）

高捷泰勞暴動事件發生於民進黨高雄市長補選參選人陳其邁在2005年代理高雄市長時，被視為我國人權一大污點。2005年高捷位於岡山區的泰籍勞工被困在有如「集中營」般的居住環境，且管理單位不准打電話、收聽廣播，卻提供大量賭博性電玩，甚至管理員還慫恿簽六合彩。

事後衍生的政府官員涉嫌抽佣、官商勾結的黑心弊案，主要被告包括陳其邁之父陳哲男等人二審、華磐仲介嚴世華及前高雄市捷運工程局長周禮良等相關人士卻獲判無罪。

針對蘇嘉全、蘇震清緊咬他們在106年（電報上顯示日期）並無到過印尼，控訴國民黨抹黑，國民黨文傳主委王育敏表示，既然媒體都已經證實該電報確實由印尼代表處發給外交部並轉經濟部，只是日期誤植為106年，外交部就不用再心虛逃避，請直接出示電報。至於想提告的當事人，對於國民黨引述電報裡的哪一點有講錯，「請洽外交部」。

國民黨革實院副院長、議員游淑慧指出，民進黨很會轉移焦點，但重點是立委有沒有找人力公司介入，超過職權行使的範圍，蘇嘉全、蘇震清好意思震怒？尤其蘇震清昨天說，沒有透過人力公司私人安排根本見不到印尼副總統卡拉，這是錯的，台印關係很好，也都一直都見得到。

游淑慧舉例，去年台灣對印尼的賑災捐款就是由駐印尼代表陳忠代表捐贈，卡拉代表受贈；還有台灣中油代表團不用透過人力仲介公司，去都是副總統接見。外館告訴她，不能理解台印關係這麼好，台印官方參訪團也常常往來，為什麼會有人跑去跟蘇震清說請低調用私人參訪進行，然後蘇就傻傻的被人力公司帶著走，「到底是人力仲介公司需要借重黨政高層跟國營企業的資源，還是黨政高層真的無能到要必須靠人力仲介公司安排才能進行外交參訪？」

游淑慧表示，這封電報提到由「中間人」操控會影響國家利益，指的就是人力仲介公司。台灣移工數目從去年年底增加9萬多人，印尼就占30%，而每一個外籍移工到台灣每月都必須付給仲介公司服務費，以目前71萬移工來看，人力公司一個月就能爽爽收10億服務費。人力公司利益龐大，來邦立委安排行程真的妥當嗎？

游淑慧也指出，這次幫雙蘇安排行程的揚運國際集團不只參與台灣業務，事業版圖遍及兩岸三地，到底是在拚台灣的新南向還是中國大陸的一代一路，還是拚自己的業績？不要講這麼好聽，事情被爆出來以後說以後誰敢幫政府的忙？

游淑慧質疑，2016年，揚運國際跟福建省貿促會一起參加印尼的重大工程會議，而第二年福建省貿促會就在印尼掛牌，為一代一路搶下灘頭堡，難道這就是兩岸一起在新南巷嗎？都要靠這家公司嗎？難怪電報要寫中間人讓台灣「政出多門」。到底是誰代表中華民國，是經濟部還是外交部，還是一個業者代表中華民國去拚新南向？

游淑慧也質疑，雙蘇說是以私人名義安排，那為什麼國營企業可以陪同？她也調查出這段期間參訪印尼寫出國報告的單位有147個，但卻沒有中油、台糖和台鹽，如果是光明正大的參訪，事前為何經濟部不知道，事後也沒有提出報告？





▲國民黨文傳會主委王育敏、副主委黃子哲、革實院長羅智強、副院長游淑慧「外交部心虛不敢證實電文真偽！？蔡英文踹共！」記者會。（圖／記者羅婉庭攝）