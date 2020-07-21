「2次都沒國營事業人員陪同！」　蘇嘉全：內容完全錯誤的幻想文





▲總統府秘書長蘇嘉全。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨文傳會主委王育敏、革實院長羅智強、副院長游淑慧20日召開記者會，指控總統府秘書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清叔姪可能涉及利用國營事業赴印尼，私下會晤高層圖個人私利。對此，蘇嘉全辦公室21日再次強調，「內容完全錯誤的幻想文」，根本沒有國營事業單位人員陪同。

蘇嘉全辦公室21日發表聲明，王育敏、羅智強、游淑慧3位國民黨黨務主管，憑著一篇日期與內容完全錯誤的幻想文，硬是無中生有編撰故事，完全沒有善盡查證義務，惡意汙衊蘇嘉全圖謀私利，企圖抹煞他在立法院長任內積極推動國會外交所奠定的基礎，破壞台印經貿交流的成果，已嚴重傷害台商與僑胞的情感。

蘇嘉全辦公室指出，王育敏過去曾擔任過立法委員，羅智強也擔任過總統府副秘書長，游淑慧則為現任台北市議員，應知道國會外交無可代替的獨特性與機敏性，卻仍選擇昧著良心帶頭抹黑作亂，混淆社會視聽，她們應該為自己的醜陋行為感到羞愧與汗顏。

蘇嘉全辦公室提到，有媒體報導，國民黨於昨日記者會中提出的資料，只是「日期誤繕，電報為真」，我們必須嚴正聲明，假的真不了，這份資料不僅是年份錯假，內容更是惡意捏造，所以昨天蘇嘉全先後兩次聲明，都清楚交代2016、2019年出訪印尼紀錄，毫無隱瞞。

蘇嘉全辦公室說，2016年是為大選後的謝票行程，2019年則是為2020大選成立後援會行程，兩次行程都是由印尼後援會莊丕龍總會長安排，根本沒有國營事業單位人員陪同，更不是揚運集團安排，絕不容國民黨指鹿為馬！很遺憾，面對國民黨三位黨務主管惡意的抹黑，屢勸不聽，蘇嘉全只能透過司法，讓事實呈現，讓該負責的人負起責任。

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