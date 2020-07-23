日抗議「中國連續100天巡航釣魚台海」　中國外交部：不接受所謂抗議

▲中日對釣魚台列嶼主權（日稱「尖閣諸島」）激烈攻防。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

中日對釣魚台列嶼主權（日稱「尖閣諸島」）激烈攻防，截至7月22日，中國海警船在釣魚台海域連續巡航的時間已達到100天。對此，日本方面多次向中國提出嚴正抗議。22日，中國外交部新聞發言人汪文斌回應，「我們不接受日方所謂『抗議』。」

汪文斌強調，釣魚台及其附屬島嶼自古以來就是中國固有領土，中國海警船在釣魚台海域開展巡航執法是中方固有權利；雙方應按四點原則共識行事，做好現場管控，防止事態升級。

日本放送協會（NHK）7月22日報導，據日本海上保安廳表示，4艘中國海警船當日出現在尖閣諸島海域，並且在日本領海邊緣海域航行。

報導稱，自今年4月14日至7月22日，中國海警船已經連續100天在尖閣諸島海域航行，創下日本政府在8年前將尖閣諸島國有化以來的連續航行最長紀錄。

日本內閣官房長官菅義偉7月22日上午在記者會上稱，「中國繼續活動是極其嚴重的問題，日方除了向事發海域派出海上保安廳巡邏船警吿中國海警船以外，我們還正在通過外交管道向中國提出嚴正抗議。」

菅義偉還說，「日本政府在堅決捍衛領土、領海和領空的方針下，繼續保持警惕，將聯手相關部門積極收集訊息，盡一切努力做好尖閣諸島周邊的警備工作，同時，日方將繼續以一貫立場與中國方面進行交涉。」

►戴口罩也要記得保養