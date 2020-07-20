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蘇嘉全回擊了　7/21北檢提告王育敏、羅智強、游淑慧

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▲總統府秘書長蘇嘉全率考試院正副院長及委員提名人拜會時代力量。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統府秘書長蘇嘉全。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨文傳會主委王育敏、革實院長羅智強、副院長游淑慧20日召開記者會，指控總統府秘書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清叔姪涉及利用國營事業赴印尼私下會晤高層圖個人私利。對此，蘇嘉全20日晚間在臉書表示，已委託律師於21日上午10時30分赴北檢控告王育敏、羅智強、游淑慧。

▲▼國民黨召開「外交部密件驚爆！國營事業被操控謀私利！？」記者會。（圖／記者張榮恩攝）

▲國民黨召開記者會指控蘇嘉全、蘇震清叔姪涉及利用國營事業赴印尼，私下會晤高層圖個人私利，圖為游淑慧。（圖／記者張榮恩攝）

蘇嘉全表示，國民黨以一份虛假資料，憑空杜撰出他在2017年曾出訪印尼，更無端指控他透過揚運集團安排行程，並影射圖謀私利，有損國家利益，上午辦公室已透過臉書發出聲明，澄清這些不實指控，然而遺憾的是，王育敏、羅智強、游淑慧等人仍執迷不悟，繼續拿假資料企圖轉移焦點，他已委託律師於21日上午10時30分前往台北地檢署按鈴控告，讓司法釐清真相，還他清白。

▲▼國民黨召開「外交部密件驚爆！國營事業被操控謀私利！？」記者會。（圖／記者張榮恩攝）

▲國民黨召開記者會質疑蘇嘉全，圖為王育敏。（圖／記者張榮恩攝）

蘇嘉全強調，2017年並未前往印尼，而2016、2019年兩次出訪印尼，主要目的是與當地台商僑胞會面交流，為防止遭遇外力阻礙，也為避免外館同仁違反行政中立，抵達印尼由外館同仁接機後，即委由當地僑胞組織與後援會協助接送，根本沒國營事業人員陪同，也未與當地政府單位會面，更非由揚運集團安排相關行程。

▲▼蘇嘉全2016年出席台商總會晚宴。（圖／翻攝蘇嘉全臉書）

▲蘇嘉全2016年出席台商總會晚宴。（圖／翻攝蘇嘉全臉書）

蘇嘉全指出，今天國民黨「三寶」拿著一篇破綻百出的幻想文，不僅沒有善盡查證義務，還無中生有編撰故事，汙衊他圖謀私利，企圖抹煞國會外交四年來奠定的基礎，破壞台印經貿交流的成果，嚴重傷害台商與僑胞的情感，遭他本人及相關單位嚴正駁斥後，還大言不慚一錯再錯，只是讓國人再次看清不知長進的國民黨，為打擊異己不問是非、不擇手段的醜陋面孔。

蘇嘉全提到，擔任立法院長任內，為推動國會外交，鼓勵每個委員同仁踴躍成立各國聯誼會，積極與世界各地的台商建立聯繫，因為這也是國會外交的重點工作；2016年，立法院組成新一屆的世界台商之友會，會長依例由副院長擔任，他則擔任榮譽會長，目的就是希望透過民主的國會力量，協助台灣走向世界，結交更多理念相近的國際友人。

▲▼2016年立法院世界台商之友會成立大會。（圖／翻攝蘇嘉全臉書）

▲2016年立法院世界台商之友會成立大會。（圖／翻攝蘇嘉全臉書）

蘇嘉全提及，過去四年，無論走到哪裡，必定會與當地台商僑胞見面交流，當全球各地台商返台拜訪立法院時，只要時間允許，他也都會親自接待，在與台商交流的過程中，除了可以了解他們在各地的發展情況之外，也藉著會面的機會，詢問大家有什麼地方需要政府的協助，因為台灣在艱困的外交環境中，台商是與世界的寶貴連結，國會則是台商與政府之間的橋樑。

▲▼蘇嘉全2018年接見印尼MNC集團創辦人陳明立會長等一行。（圖／翻攝蘇嘉全臉書）

▲蘇嘉全2018年接見印尼MNC集團創辦人陳明立會長等一行。（圖／翻攝蘇嘉全臉書）

蘇嘉全還說，一直以來，與台商攜手合作讓台灣的經貿發展更加穩健，讓台灣被世界看見，是立法院不分黨派的共識，也是朝野立委的職責所在，特別是今天主持記者會的王育敏，過去曾擔任過立委，羅智強擔任過總統府副秘書長，游淑慧則為現任台北市議員，應知道國會外交無可代替的獨特性與機敏性，卻仍選擇昧著良心帶頭抹黑作亂，混淆社會視聽，應該感到羞愧與汗顏。

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